Fortnite ficha a Neymar para integrar los eSports

Después de haber "fichado" el año pasado al rapero Travis Scott, Fortnite continúa su 'mercato' con la súper estrella del fútbol Neymar: el exitoso videojuego desea multiplicar sus acuerdos comerciales con el deporte "en 2021-2022" para enriquecer su universo más allá de la "battle royale", explica a la AFP su editor Epic Games.

Si la música y el cine se integraron en 2020, en plena pandemia, al juego de supervivencia con gráficos de dibujos animados tan atractivos para los adolescentes, es el turno ahora del deporte de hacerse con su plaza en 2021, un año rico en competiciones como la Eurocopa, la Copa América o los Juegos de Tokio.

Vea además: Fundador de Twitter, vende su primer tweet en más de dos millones de dólares

"El deporte ocupa una gran lugar en la vida de nuestros jugadores, es importante para nosotros tener un representante deportivo en el juego", admite Nate Nanzer, responsable de los patrocinadores mundiales de Epic Games, el editor de Fortnite.

Para lanzar el capítulo dos de la temporada 6 del exitoso videojuego, actualizado con nuevos universos, equipamientos y modos de juego, Epic Games dará la posibilidad a sus 350 millones de usuarios de 'desbloquear' el avatar de Neymar y de ser el N.10 brasileño en el juego.

Mire además: Creadores de 'Pokémon Go' harían juegos de Mario y otros personajes de Nintendo

"De la misma manera que en Fortnite puedes jugar encarnando a Batman, Deadpool, Iron Man u otros emblemáticos superhéroes de las películas, libros y la televisión, ahora será posible jugar con uno de los mejores futbolistas del mundo", explica Nanzer a la AFP.

"Juego mundial"

Para Epic Games, que quería "situar el listón muy alto" en su elección de su estrella deportiva de Fortnite, el acuerdo con Neymar "va en este sentido por varias razones".

Fan de los videojuegos que difunde sus partidas en directo en la plataforma Twitch, Neymar es sobre todo "una de las personalidades más seguidas en Instagram", con cerca de 150 millones de abonados, recuerda Nanzer.

Vea además: Cayó un meteorito en el oriente cubano

"El fútbol es estratégicamente muy importante para nosotros porque somos un juego mundial con una base enorme de jugadores en Brasil, en Europa, donde el fútbol no solo es un deporte, sino un modo de vida", añade.

Después de haber firmado un acuerdo con la Liga Profesional de Fútbol Americano (NFL) a finales de 2018, Fortnite apostó por el 'soccer' a comienzos de 2021 proponiendo a sus jugadores adquirir indumentarias ('skins') con los colores de 23 clubes como el Manchester City, la Juventus o el AC Milan.

"Si eres un gran fan del fútbol, podrás mostrar el apoyo a tu equipo en Fortnite como lo haces en la vida real, cuando paseas por la calle vestido con la camiseta del PSG", destaca Nanzer.

El 'mercato' no está acabado

Accesible gratuitamente sobre todos los soportes (consolas, 'smartphones', PC), Fortnite ha generado 1.800 millones de dólares de ingresos en 2019, según el gabinete especializado SuperData.

Puede leer: ¿Cómo aprovechar las plataformas digitales para buscar trabajo?

Su modelo económico que permite realizar pequeñas compras en el juego para acceder a contenidos adicionales (modelo 'freemium') se ha convertido en dominante en el mundo de los videojuegos.

¿Fue la celebración del campeón del mundo francés Antoine Griezmann en el Mundial-2018, un baile inspirado en Fortnite que había popularizado el juego entre el gran público, lo que llevó a Epic Games a invertir más en el fútbol?

"No diría que fue una inspiración. Queríamos invertir más en el fútbol desde hacía un tiempo. Lo que ha empezado en 2021 es el fruto de esta reflexión", responde Nanzer.

Si su rival Take-Two (editor de juegos como NBA 2K, GTA,...) acaba de firmar con Tiger Woods para desarrollar un simulador de golf, Epic Games no pretende con Neymar cambiar las armas por un balón y transformar su juego en un simulador deportivo.

De interés: ¿Qué novedades llegan a League of Legends versión 11.6?

"No es nuestra intención crear un juego de simulación deportiva dentro de Fortnite", asegura con firmeza Nate Nanzer.

Pero el fichaje de nuevas estrellas deportivas para hacer más atractivo el juego no ha acabado, si se hace caso de las palabras del dirigente de Epic Games: "Sinceramente no creo que hayamos acabado con Neymar".