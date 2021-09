La Selección Colombia no estará en FIFA 22

Cabe resaltar que no solamente serán selecciones sudamericanas las que no participaran, también se conoció que otros equipos a nivel mundial tampoco estarán vinculados en el nuevo FIFA 22, algo que está siendo tendencia en redes sociales, pues diferentes usuarios hinchas de los equipos que no estarán ya comienzan a refutar la decisión en las diferentes redes.

Aquí el listado completo de las selecciones que estarán en FIFA 22: