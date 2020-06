The Last of Us Part II: detalles, argumento y todo sobre su lanzamiento

Hace siete años el equipo de Naughty Dog, creadores de la exitosa saga de Uncharted, sorprendió a millones de jugadores al ofrecer un título que en cierta medida redefinió la experiencia que un juego basado en un apocalipsis zombie podía ofrecer.

Cabe recordar por varios años el género ‘survivial’, fue fuertemente influenciado por la saga de Resident Evil.

Sin embargo, ‘The Last of Us’ llegó como una entrega exclusiva para la PlayStation 3 que brindó la oportunidad de vivir una impactante historia, en donde las circunstancias siempre pusieron a prueba el deseo de supervivencia de los protagonistas, mientras debían recorrer un mundo lleno de desesperanza.

Mire acá: PlayStation 5: Sony presenta la nueva consola y sus primeros juegos exclusivos

En materia de jugabilidad, este título ofreció unas mecánicas de combate simples, pero precisas, en donde primaba el sigilo y la constante necesidad de revisar todas las áreas para recolectar armas, munición y herramientas necesarias para poder enfrentar a humanos e infectados.

Este sistema obligaba a los jugadores a ser muy cautos con la cantidad de balas, medicinas y otros ítems que se gastan durante un combate. Pues a diferencia de ‘Days Gone’, acá los recursos sí son escasos.

Esta propuesta ayudó a que hubiese una experiencia más inmersiva, ante lo que podría significar el tratar de sobrevivir en un mundo devastado por una pandemia que casi acaba con la sociedad humana.

Consulte también: El tip para saber si realmente vale la pena ver una serie de Netflix

Sin duda alguna, los protagonistas de la historia son otro factor que ayudaron a darle más fuerza a la trama del juego. Las personalidades de Ellie y Joel rápidamente se ganan la simpatía de los jugadores y esto permite que las personas fácilmente se conecten con las emociones de estos personajes.

Hay que destacar que la primera entrega también ofreció escenarios bien logrados, con ciudades vacías y en ruinas, barrios con casas abandonadas y zonas consumidas por la vegetación.

A grandes rasgos, estos son algunos de los elementos que convirtieron a ‘The Last of Us’ en uno de los títulos más aclamados de PlayStation.

Era necesario hacer esta instrucción para comenzar a hablar de The Last of Us Part II y así mismo, poder asegurar, sin temor a dudas, que este juego es una continuación que está a la altura de la primera parte.

Sin embargo, esta ocasión nos adentraremos en una historia mucho más oscura y, por consiguiente, mucho más humana.

Vea acá: ¿Cómo saber saber si filtraron su número de WhatsApp en Google?

Argumento

En esta oportunidad la historia girará en torno a las decisiones de Ellie, las cuales estarán impulsadas por un imparable deseo de venganza, que la llevará por un oscuro camino de lleno de muerte y dolor.

Inicialmente veremos a una Ellie más madura, ahora es una joven de 18 años, que tiene una vida tranquila en la comunidad de ‘Jackson’, donde convive junto Joel y otras personas. Sin embargo, las cosas cambiarán de lugar cuando decide viajar a Seattle, en busca de la gente que le hizo daño.

No obstante, la historia fluctuará entre varios ‘flashbacks’ que serán de gran ayuda para entender las consecuencias de las decisiones que Joel tomó en el pasado y que cuatro años más tarde inciden en la vida de Ellie.

Este recurso narrativo cobra gran valor en la trama, porque nos ayuda a entender que no hay personajes totalmente buenas o malas y que cada una de ellas tomó decisiones pensando en lo que sería mejor para los suyos.

Consulte acá: Netflix, Prime Video, Apple TV+ ¿Qué diferencias tiene cada una?

Mientras la historia avanza, seguiremos teniendo la sensación de que estamos realizando un viaje muy largo y que con cada día que pasa hay cosas que se van quebrando en el interior de Elie y otros personajes.

De hecho, en algunos momentos el juego puede llegar a plantear un par de situaciones que parecen ser muy predecibles, pero en realidad allí ocurren giros importantes que le agregan una mayor tensión a la historia.

En esta entrega habrá más amenazas asechando, pues los humanos y los infectados serán mucho más feroces e inteligentes para cazar a Ellie.

De igual manera, este juego nos revela un panorama más amplio sobre lo que pasó en Estados Unidos, tras más de 20 años del brote que casi acaba con la humanidad.

Además. veremos que los humanos se han organizado en grupos que viven con reglas más estrictas o más brutales, que las rigen a la pacífica comunidad de ‘Jackson’. Este elemento nos brinda la sensación de que no estamos solos y que siempre hay una amenaza.

Hay que destacar la historia tiene una duración muy superior a la que nos ofreció la primera entrega, en esta segunda parte tendremos una aventura que dura más 30 horas de juego.

Mire acá: EMUI 10.1 pronto llegaría a los teléfonos Huawei ¿Qué novedades ofrece?

Jugabilidad ¿Qué novedades hay?

The Last of Us Part II retoma prácticamente todas las mecánicas que conocimos en la primera entrega y les agrega algunas mejoras, para ampliar las opciones que el jugador puede tomar para eliminar cada amenaza.

El sistema de combate siempre nos invita a evitar la confrontación directa con los enemigos, aunque tenemos varias armas a la mano, el juego generalmente castiga las decisiones imprudentes del jugador.

Vea acá: Google Maps ahora le avisará cuando mucha gente en el transporte público

Por este motivo es mejor apelar a la estrategia y eliminar una a una cada amenaza. Utilizar la habilidad de ‘escuchar’ será un recurso fundamental, para detectar la posición de los enemigos y planear un ataque sigiloso.