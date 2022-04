LLA Apertura 2022: Team Aze tuvo un debut ideal y se proclamó campeón

Luego de años complicados a causa de la pandemia del COVID-19, y tras la ausencia de finales en vivo, Riot Games llevó a los fans de los deportes electrónicos argentinos una gran final de la Liga Latinoamérica de League of Legends, Evento que se vivió en Buenos Aires, Argentina, y que tuvo como protagonistas a Estral Esports y Team Aze.

Desde su debut en 2021, Estral Esports demostró que estaba para grandes cosas y en esta temporada esa no fue la excepción. Para esta gran final, los Faraones contaban con la experiencia que le dejó su final anterior perdida ante INFINITY, no obstante, desde el primer minuto en la grieta demostraron que no solo venían a jugar.

Por su parte, Team Aze, la sensación, la sorpresa y el debutante, no quería dejar pasar la oportunidad y aprovechar la ventaja que tuvo para estudiar a los últimos equipos que compitieron en playoffs.

La primera partida comenzó pareja, pero tras perder varias teamfights estratégicas Estral Esports terminó bastante golpeado. Después de 35 minutos Team Aze hizo caer el Nexo enemigo con un marcador de 21 a 8.

En la segunda partida Estral Esports se mostró más agresivo y esto le ayudó a logar objetivos claves al inicio. Incluso logró mantener el dominio y terminaron el match en tan solo 25 minutos con un contundente marcador de 4 a 19.

Para la partida 3 los roles se invirtieron. Team Aze dominó desde el inicio de la partida. Al minuto 25 consiguieron un Exterminio con lo cual pudieron entrar a la base y en 26 minutos lograron la victoria 19 a 3.

La cuarta partida fue una de las más emocionantes. Se dieron varias peleas de equipos pero en el minuto 24 Team Aze logró un Exterminio que le dio una ventaja temporal. En el minuto 34 parecía Aze logró acceder a la base enemiga, pero gracias a una fuerte defensa Estral Esports lograron repelerlos y consiguieron una impresionante remontada que concluyó en un 16 a 19 en el minuto 37.

Con esto se fueron a una quinta y última partida. Ambos equipos comenzaron muy balanceados hasta que en el minuto 27 cuando Team Aze tomó la ventaja de oro y kills tras una teamfight crucial. Al final Team Aze se impuso 14 a 2 en 34 minutos.

Ahora, Team Aze será el representante latinoamericano en el torneo Mid-Season Invitational (MSI) que tomará lugar en Corea del Sur en mayo.