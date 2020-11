Los juegos gratis que trae PlayStation Plus en diciembre de 2020

Cabe destacar que también sigue vigente la opción de Colección PlayStation Plus, selección con algunos de los juegos más relevantes de PS4 como God of War, The last of us, Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, Monster Hunter: World, entre otros.

Fin de semana de multijugador online gratuito

De igual manera los días 19 y 20 de diciembre se celebra un 'Fin de Semana Gratis de Multijugador Online de PlayStation Plus' para todos los usuarios de PS4 y PS5. Esta opción inicia el sábado 19 de diciembre a las 00:01h hasta el domingo 20 de diciembre a las 23:59h (hora local).