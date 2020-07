Play Station Plus anunció los juegos gratis para agosto de 2020

Sony ya ha revelado cuáles serán los videojuegos gratuitos que estarán disponibles durante el mes de agosto de 2020, para los jugadores que tienen una suscripción al servicio 'PS Plus' en su Play Station 4.

Para el octavo mes de 2020, Fall Guys: Ultimate Knockout y Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered serán los títulos que ofrecerá la plataforma. Cabe resaltar que el reconocido shooter de Infinity Ward se podrá descargar a partir del 28 de julio y otro título estará disponible a partir del próximo 4 de agosto, ambos juegos estarán disponibles hasta el 31 de agosto.

Fall Guys: Ultimate Knockout y Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered son los juegos de PS Plus para agosto. Conoce todos los detalles: https://t.co/jKAsOyqFGj pic.twitter.com/AD0remq8Oy