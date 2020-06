¿Qué ofrecerá el nuevo juego Pokemon Unite para Nintendo Switch y celulares?

Desde su primera entrega, Pokémon fue una franquicia que rápidamente logró robarse el corazón de miles de personas en todo el mundo y gracias sus diferentes juegos, películas y otros artículos, Nintendo ha logrado convertir a estas criaturas en una multimillonaria mina de oro.

La clave del éxito de todos los lanzamientos de The Pokémon Company es que siempre están creando aventuras en donde los jugadores experimentan nuevas experiencias, mientras intentan atrapar todos los pokémon que puedan. Siguiendo este espíritu, ahora han presentado 'Pokémon Unite', un videojuego con batallas multijugador, tipo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), que será protagonizado por Pikachu y otros populares pokémon.

Mire acá: Criminales están robando sus tarjetas de crédito con anuncios de Facebook falsos

You may think you know Pokémon...but you’ve never seen a battle like this!



Experience exciting 5-on-5 matches in #PokemonUNITE, a new strategic team battle game for Nintendo Switch and mobile devices!



Here’s your first look at some gameplay footage 👀 ⬇️ pic.twitter.com/mgJLjZYKC7