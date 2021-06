Reportan fuerte ciberataque contra el video juego FIFA 21

Recientemente se conoció que EA Games fue blanco de un ciberataque en donde se produjo el robo del código fuente de FIFA 21. Según medios especializados, los cibercriminales involucrados en el hecho aseguran haber robado 780 GB de datos tras acceder a los sistemas de la compañía.

Asimismo, aseguran tener acceso a todos los servicios de EA y ofrecen la información en foros de la dark web por 28 millones de dólares.

Vea además: Con supuestas tarjetas de regalo del Éxito, criminales estafan en WhatsApp



Entre la información que dicen haber robado está el código fuente de juegos como FIFA 21 y The Sims, así como el motor gráfico Frostbite -que es utilizado en varios videojuegos de la compañía (como Battlefield)-, además de herramientas de desarrollo y otro tipo de información.



A su turno, EA confirmó que sufrieron una brecha de datos y que la información afectada es la que los atacantes dicen tener en su poder. No obstante, la compañía señalaron que los actores no obtuvieron acceso a los datos de ningún usuario, por lo que no hay riesgo para la privacidad.

Lea también: Mark Zuckerberg presumió su puntería con lanzamientos con arco y lanza

También, aseguran haber realizado mejoras en la seguridad y no esperan que el incidente impacte de alguna manera al negocio o a sus juegos, según declaró la marca en una publicación para el sitio Motherboard.



Por su parte, los responsables del ataque, aseguran haber robado el código fuente completo de FIFA y puntos utilizados como monedas virtuales dentro del juego.



A su turno, Eset, empresa especializada en cibersegurdiad, indicó que los ataques a la industria de los videojuegos no son una novedad. Varias investigaciones de la compañía indican que ciberdelincuentes usan medios sofisticados con ataques de cadena de suministro para afectar a compañías de videojuegos.

Consulte también: El truco para traducir la conversación de una videollamada en WhatsApp

Cabe señalar que durante el 2020 se registraron varios casos de brechas de seguridad en compañías de videojuegos: el caso de Capcom, que sufrió un ataque de ransomware y la filtración de información; el ataque a Valve en abril del año pasado que derivó en la filtración del código fuente de Counter Strike y Team Fortress 2; la filtración del código fuente de juegos clásicos de Nintendo en lo que se conoció como Gigaleak, además del compromiso de 300 mil cuentas de usuarios de Nintendo con información personal, o más acá en el tiempo el ataque de ransomware a CD Projekt Red que derivó en el robo del código fuente de Cyberpunk 2077.



El interés de los cibercriminales por esta industria se debe a las grandes sumas de dinero que mueve, provocando que las compañías desarrolladoras y los usuarios sean un objetivo rentable para los atacantes. Según datos de Goldman Sachs, la audiencia que tienen los contenidos de videojuegos en plataformas como YouTube o Twitch es superior a la que registran los consumidores de HBO, Netflix y ESPN combinadas.