Ser profesional en LOL cuesta mucha disciplina y compromiso: gamers colombianos

Los mejores equipos del continente se enfrentarán en la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends, evento que se desarrollará online el próximo el sábado 2 de mayo.

A pocos días de que se realice este evento, dos jugadores colombianos que hacen parte de reconocidos profesionales en la escena de League of Legends (LOL), hablaron en Antena 2 sobre sus expectativas y al ser disputar la final de la liga colombiana (Golden League).

Esteban Guzmán Cano, integrante del ‘Onoda Esports’, comentó que lleva varios años compitiendo y gracias a sus victorias como gamer, su apodo de ‘Zeypher’ se ha convertido un nombre muy conocido entre otros competidores.

“Casi todos mis amigos y conocidos me llaman ‘Zeypher’, solo mi familia me dice Esteban”.

‘Zeypher’ narró que inició con LOL en el 2014. Él asegura que para ese momento la escena estaba empezando a crearse y a partir de ese momento nació su sueño de convertir al país en un referente de los eSports, tal como Estados Unidos y algunos países de Asia.

“De inmediato me llamó la atención ese juego y por eso creí podría lograr mi sueño a través de League of Legends”.

Guzmán reconoció que tomó la arriesgada decisión de dejar de lado su carrera universitaria, para luchar el “todo por el todo para ser pionero en esto y así convertirse en un jugador profesional que fuera cada vez más competitivo, en un momento en que nadie lo era”.

Por su parte José Miguel Díaz, conocido como ‘Chomi’ e integrante del equipo ‘Zeu5’, comentó que él comenzó a competir cuando la escena estaba más o menos organizada. “Yo tuve la suerte de que ya había una organización y esto me permitió contar con un salario y otros elementos”.

Díaz comentó que conoció LOL cuando estaba en la universidad, para ese momento él había decidido dejar de estudiar porque no estaba a gusto con su carrera. “Mientras me tomé un tiempo para decidir qué quería hacer, yo conocí mejor lo que era League of Legends”.

“Me fui metiendo poquito a poquito y el nivel ha estado creciendo, por eso estamos dándole”, comentó Díaz.

¿Se puede vivir de los videojuegos?

‘Zeypher’ aseguró que actualmente sí es posible vivir de los videojuegos, pues él es un gamer que lleva cerca de 7 años compitiendo de manera profesional y viviendo su sueño de enfrentar a otros importantes jugadores de LOL en eventos de nivel internacional.

“Creo que es una realidad, hay que tener en cuenta que es un mundo que debe explorarse más ante lo que sabemos de otros deportes, pero esta escena es mucho más que jugar un videojuego e ir a torneos. Acá hay mucho dinero, patrocinio y marketing”.

Finalmente, Esteban Guzmán destacó que él lleva “viviendo de la menor manera” durante los seis años que lleva como gamer profesional. “Sé que es una opción plenamente viable”.

A su turno, ‘Chomi’ también indicó que sí se puede vivir bien como gamer profesional, pero destacó que los jugadores encuentran un mayor nivel de apoyo en el extranjero.

“Este es un estilo de vida que requiere compromiso y si uno quiere llegar lejos se necesita mucha destreza y disciplina”.

José Miguel Díaz aseguró que en este momento muchos gamers colombianos tienen el objetivo de hacer crecer la escena en Colombia, pues quieren tener una carrera importante sin verse obligados a estar en otro país y lejos de sus familias.