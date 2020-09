Sony confirmó precio y fecha de lanzamiento para la consola PlayStation 5

Sony anunció este miércoles que la PlayStation 5 saldrá a la venta en todo el mundo a partir del 19 de noviembre, aunque desde el día 12 de ese mes se podrá adquirir en EE.UU., Japón, México y un puñado de países entre los que no figuran más europeos ni latinoamericanos.



El precio de la versión estándar será de 499 dólares -499 euros también-, mientras que la versión digital sin lector de discos será el modelo asequible con un coste de 399 dólares -y euros-.



Así, la versión principal de la PlayStation 5 competirá contra el nuevo modelo estrella de la consola de Microsoft, la Xbox Series X, días después de su lanzamiento del 10 de noviembre y con el mismo precio.



Sin embargo no sucederá lo mismo con los modelos de entrada, ya que la PlayStation 5 Digital Edition costará 100 dolares más que la nueva Xbox Series S, la hermana pequeña de la Xbox que saldrá a la venta por 299 dólares.



En una presentación, Sony explicó que la nueva consola será compatible con una "abrumadora mayoría" de títulos diseñados para la PlayStation 4, al tiempo que adelantó títulos exclusivos para la máquina de última generación.



PlayStation 5 se lanzará acompañada de las nuevas entregas de franquicias como "Spider-Man Miles Morales", el primer superhéroe arácnido negro y cuyas primeras imágenes han protagonizado parte de su evento virtual.



"Final Fantasy XVI", "Resident Evil VIII: Village", "God of War 2" y "Gran Turismo 7" fueron otros de los videojuegos que se conocieron durante la presentación.



Asimismo, se han confirmado nuevos títulos de sagas como Harry Potter: "Hogwarts Legacy", Call of Duty: "Black Ops Cold War" y Fortnite.

A TIEMPO PARA LA CAMPAÑA NAVIDEÑA



La PS5 llegará al mercado a tiempo para la campaña navideña de 2020 y presenta como principales especificaciones técnicas un procesador de ocho núcleos AMD Zen 2, una GPU AMD RDNA y una SSD con 825 GB de almacenamiento y un rendimiento de 5,5 GB por segundo.



En lo que respecta a los gráficos y sonidos, la consola de Sony puede reproducir calidad de imagen 8K, 4K a 120 Hz y audio 3D.



En su estrategia promocional, la compañía ha ido desvelando con cuentagotas detalles de su nueva consola desde la primavera hasta detallar que finalmente seguirá la misma estrategia de la Xbox, con un modelo de entrada basado en la nube y otro estándar con mejores prestaciones.