Xbox Series S: detalles y características de la nueva consola de Microsoft

Microsoft ha decidido realizar una nueva en medio de la guerra de consolas entre Sony y Nintendo, por este motivo la empresa ha presentado su nueva Xbox Serie S. Una consola que ha sido denominada como la como la 'Xbox más pequeña de la historia" y cuyo precio de lanzamiento será de 299 dólares ($1.124.060 apróximadamente).

Desde hace varios meses estaban circulando varios rumores sobre la llegada de una segunda consola, que acompañaría el lanzamiento de Xbox Series X, en su momento se llegó a hablar de la existencia de una plataforma que fuera más pequeña, con especificaciones menos potentes y sobre todo más barata.

Estas versiones ahora han sido confirmadas por Microsoft, tras revelar el diseño, especificaciones, precio de su Xbox Series S. No obstante, hay que resaltar que este anunció se produce luego de que algunos usuarios de redes sociales filtraran información sobre la versión 'más pequeña' de la Xbox Series X.

