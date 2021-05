15 futbolistas colombianos en el exterior que terminan contrato

La temporada del fútbol profesional en Europa y América del primer semestre está en su recta final y con esto se dará la terminación de algunos contratos de jugadores, que no seguirán en sus clubes por no estar en los planes de los entrenadores o por darle fin a un ciclo.

Con respecto a los futbolistas colombianos que están por fuera del país, hay una lista de más de diez que quedarán como agente libre, aunque algunos tienen ofertas para continuar su carrera en el exterior y otros podrían considerar regresar al balompié nacional.

Lea también: Colombia tendría listo el reemplazo de Quintero, pero no jugaría la Eliminatoria

Los delanteros Rafael Santos Borré (River Plate), Felipe Pardo (Pachuca), Jonathan Copete (Santos) y Wilson Morelo (Colón) están a la expectativa por conocer su futuro. En el caso de Borré, podría permanecer en el equipo de la banda cruzada, a pesar de contar con interés de clubes del Viejo Continente.

Pardo termina su vínculo con Pachuca y deberá ponerse bajo las órdenes de Toluca; Copete no seguiría en Santos, equipo al que regresó para este 2021.

Adicionalmente, los volantes Carlos Sánchez (no renovó con Watford), José Heriberto Izquierdo (no seguirá en Brighton & Hove Albion) y Yairo Moreno (no ha renovado con León) estarían en la búsqueda de nuevos rumbos.

Le puede interesar: Deiver Machado marcó, pero Toulouse perdió con Nantes en el repechaje de ascenso en Francia

También quedarán como jugadores libres los defensas William Tesillo (León), Francisco Meza (Tigres), Helibelton Palacios (Elche), Andrés Tello (Benevento) y Cristian Zapata (Génova).

Finalmente, el portero Iván Mauricio Arboleda termina vínculo con Banfield y contaría con oferta de Atlético Nacional.

Jugadores colombianos que quedarían libre:

Rafael Santos Borré - River Plate

Yairo Moreno - León

José Heriberto Izquierdo - Brighton & Hove Albion

William Tesillo - León

Francisco Meza - Tigres

Iván Arboleda - Banfield

Felipe Pardo - Pachuca/Toluca

Jonathan Copete - Santos

Helibelton Palacios - Elche

Andrés Tello - Benevento

Cristian Zapata - Génova

Wilson Morelo - Colón

Carlos Sánchez - Watford

Daniel Torres - Albacete

Mauricio Duarte - Defensa y Justicia