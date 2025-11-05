Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 15:25
4 figuras de Nacional estarían en la pre lista de Selección Colombia
Nacional diría presente con 4 jugadores en la próxima convocatoria de la Selección Colombia.
Cada vez falta menos para que la Selección Colombia regrese a la acción, ya que en el mes de noviembre cumplirá con una nueva fecha FIFA doble en donde se enfrentará a grandes rivales como lo son Australia y Nueva Zelanda.
Sin embargo la ilusión más grande, por el momento, es la Copa Mundial 2026, en donde la 'tricolor' ya tiene su cupo asegurado en la fase de grupos y ahora Néstor Lorenzo deberá comenzar a trabajar en la respectiva realización de la lista de convocados, en donde habría cuatro jugadores de Atlético Nacional que estarían sonando y se podrían llegar a ganar un cupo para la cita orbital.
Néstor Lorenzo convocaría a 4 jugadores de Nacional para la Selección Colombia
Sin duda alguna el presente deportivo de Atlético Nacional es uno de los mejores en el Fútbol Profesional Colombiano, el 'verde paisa' se ha encargado de resaltar a nivel nacional e internacional, de luchar siempre por cupos a las finales de las competencias que disputan y ello ha causado que sus jugadores también se den a conocer de buena manera a nivel individual.
La plantilla de jugadores con la que cuenta el equipo comandado por Diego Arias no solamente es una de las más costosas en el FPC, sino también una de las más talentosas y experimentadas, por lo que el radar de Néstor Lorenzo siempre está puesto sobre ellos, ya sea para ver nuevas figuras o jugadores veteranos que le puedan ayudar a mantener el orden en la 'tricolor'.
Frente a esta situación, el periodista deportivo, 'Pacho' Vélez, dio a conocer en el programa La FM+ Fútbol que el estratega argentino podría contar en su pre lista con Jorman Campuzano, Marino Hinestroza, Andrés Felipe Román y Alfredo Morelos, cuatro jugadores que ya saben lo que es vestir la camiseta de la Selección Colombia y podrían llegar a aportarle en esta nueva etapa.
¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia?
El siguiente duelo del equipo comandado por Néstor Lorenzo será en la última fecha FIFA del 2025 con el duelo que se llevará a cabo ante Australia. Este encuentro disputará el viernes 14 de noviembre sobre las 20:00 hora Colombia. Posteriormente jugará el martes 18 de noviembre ante Nueva Zelanda.
