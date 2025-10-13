4 jugadores que buscan minutos en selección para convencer a Lorenzo

4 jugadores que tienen que aprovechar el momento

Para esta convocatoria el entrenador de Colombia le dio la oportunidad a un par de jugadores de venir después de un tiempo y a otros de venir por primera vez, jugadores con muy buen presente en sus clubes y que quieren demostrarlo con la camiseta de la tricolor para hacerse un lugar en el Mundial del próximo año.

Kevin Serna

El jugador que ya jugó en el primer partido amistoso es uno de los que necesita coger confianza y destacar si se le llegan a dar minutos frente a Canadá, frente a México jugó un partido muy normal, sin una actuación muy destacada donde los reflectores se los llevaron muchos de sus compañeros y no se pudo ver el Serna de Fluminense que tanto se había pedido para la selección.

Johan Carbonero

Otro de los que sumó minutos fue Carbonero, el delantero que juega en Estudiantes también tuvo acción frente a México y destacó más que su compañero con muchos menos minutos en cancha. Con un gol en el final puso su nombre en alto y apunta para sumar aún más minutos frente a la otra selección anfitriona que enfrentaremos el martes.

Juan Camilo "Cucho" Hernández

El cucho es uno de los jugadores con mejor presente en el mundo, se ganó un lugar en el Betis y se convirtió en pieza clave para el equipo de Pellegrini, además por fin se le abrió el arco y viene haciendo goles casi que todos los partidos, sin embargo, por alguna razón para el entrenador de Colombia siempre ha sido un jugador más de recambio que un posible titular e incluso se perdió muchas convocatorias en las que tranquilamente pudo haber sido llamado, ahora sin minutos frente a México se espera que con Canadá salga titular para poder demostrar su valor.

Andrés Román

El lateral derecho de Atlético Nacional si bien viene siendo un fijo en las convocatorias no tiene su lugar asegurado en el Mundial, con una lista corta de convocados parece arrancar desde atrás para ser el suplente de Daniel Muñoz, quien para muchos es de los mejores laterales del mundo. El lateral que juega en el futbol colombiano tiene una competencia directa con Santiago Arias quien siempre ha sido utilizado cuando el lateral del Palace no está disponible