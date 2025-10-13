Actualizado:
Lun, 13/10/2025 - 09:40
4 jugadores que buscan minutos en selección para convencer a Lorenzo
Hay 4 jugadores que esperan sumar minutos frente a Canadá para aprovechar el llamado de Lorenzo.
Los partidos amistosos previos al Mundial sirven para darle una oportunidad a jugadores que lo vienen haciendo bien en sus clubes para que tengan la posibilidad de probarse en la selección e intenten hacerse con un lugar en la lista para la cita mundialista. En la selección Colombia con una lista prácticamente definida, Lorenzo lleva llamando casi que a los mismos jugadores todas las eliminatorias, todavía hay algunos que quieren meterse y han hecho méritos para hacerlo.
Hay 4 nombres claros que tienen que aprovechar su oportunidad.
4 jugadores que tienen que aprovechar el momento
Para esta convocatoria el entrenador de Colombia le dio la oportunidad a un par de jugadores de venir después de un tiempo y a otros de venir por primera vez, jugadores con muy buen presente en sus clubes y que quieren demostrarlo con la camiseta de la tricolor para hacerse un lugar en el Mundial del próximo año.
Kevin Serna
El jugador que ya jugó en el primer partido amistoso es uno de los que necesita coger confianza y destacar si se le llegan a dar minutos frente a Canadá, frente a México jugó un partido muy normal, sin una actuación muy destacada donde los reflectores se los llevaron muchos de sus compañeros y no se pudo ver el Serna de Fluminense que tanto se había pedido para la selección.
Johan Carbonero
Otro de los que sumó minutos fue Carbonero, el delantero que juega en Estudiantes también tuvo acción frente a México y destacó más que su compañero con muchos menos minutos en cancha. Con un gol en el final puso su nombre en alto y apunta para sumar aún más minutos frente a la otra selección anfitriona que enfrentaremos el martes.
Juan Camilo "Cucho" Hernández
El cucho es uno de los jugadores con mejor presente en el mundo, se ganó un lugar en el Betis y se convirtió en pieza clave para el equipo de Pellegrini, además por fin se le abrió el arco y viene haciendo goles casi que todos los partidos, sin embargo, por alguna razón para el entrenador de Colombia siempre ha sido un jugador más de recambio que un posible titular e incluso se perdió muchas convocatorias en las que tranquilamente pudo haber sido llamado, ahora sin minutos frente a México se espera que con Canadá salga titular para poder demostrar su valor.
Andrés Román
El lateral derecho de Atlético Nacional si bien viene siendo un fijo en las convocatorias no tiene su lugar asegurado en el Mundial, con una lista corta de convocados parece arrancar desde atrás para ser el suplente de Daniel Muñoz, quien para muchos es de los mejores laterales del mundo. El lateral que juega en el futbol colombiano tiene una competencia directa con Santiago Arias quien siempre ha sido utilizado cuando el lateral del Palace no está disponible
Cuando vuelve a jugar Colombia
Colombia y Canadá se enfrentan en un amistoso de fecha FIFA que sirve como prueba clave en la preparación rumbo al Mundial 2026. La Tricolor llega motivada tras su contundente victoria 4-0 ante México, donde mostró buen funcionamiento, variantes ofensivas y solidez defensiva. Para Canadá, será una oportunidad de medir fuerzas con un rival sudamericano de perfil alto, ensayar jugadores y ajustes tácticos bajo presión. El partido tiene lugar en el Red Bull Arena el 14 de octubre, y será transmitido en el Canal RCN.
Fuente
Antena 2