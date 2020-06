A 50 años del 'Partido del Siglo' en México 70: los 120 minutos más emocionantes en un Mundial

Hay partidos que quedan grabados en la memoria de todos los fanáticos del fútbol... Este 17 de junio se cumplen 50 años de uno que sigue siendo considerado como el más emotivo en la historia de este deporte: la semifinal de México 70 entre Italia y Alemania, ‘el Partido del Siglo’.

Un día como hoy, pero de 1970, el imponente estadio Azteca presenció un espectáculo futbolístico que quedó en la retina de todos los hinchas, incluso se han escrito libros acerca de lo ocurrido aquel miércoles en horas de la tarde.

Italia y Alemania, dos Selecciones con amplia historia, se enfrentaban en ese momento por un cupo para la gran final del Mundial. El que ganara iba a jugar ante la poderosa Brasil, así que lo ideal era definir pronto el partido, cosa que no pasó.

El primer gol del compromiso lo hizo Boninsegna al minuto 8', los italianos se fueron en ventaja y aguantaron casi hasta el final del partido, pero en el minuto 90' el defensor Schnellinger igualó el encuentro, que terminó yéndose al eterno alargue.

Empezó la batalla en el terreno de juego, una lucha de supervivencia a ver quién aguantaba más. El encuentro se tornó de ida y vuelta con un alto nivel de exigencia física. Gerard Müller hizo el 2-1 para Alemania al 94’, luego Burgnich empató al 98', pero el 'Torpedo' Müller volvió a la carga y puso el 3-2 al 110’. Italia, que no se rendía, igualó por medio de Riva al 104’ y cerró el mítico triunfo 4-3 con el gol del ‘Bambino de Oro’, Gianni Rivera. Los alemanes no lo podían creer, su gran figura Franz Beckenbauer estaba lesionado del hombro y decidió no salir del campo porque no había más cambios, sin embargo, no sirvió de nada.

Los italianos pasaron a la final ante la poderosa Brasil. Eso sí, el esfuerzo físico de Italia en la semifinal le pasó factura en el partido contra la ‘canarinha’, pues cayó goleado 4-1 y perdió el título sin poder mostrar su fútbol…

Los años pasaron y aquella semifinal entre Italia y Alemania es catalogada como uno de los mejores partidos en la historia de las Copas del Mundo, incluso en el estadio Azteca hay una gran placa que así lo acredita y homenajea a las dos selecciones que protagonizaron en México 70 el llamado ‘Partido del Siglo’.