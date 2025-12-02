A Colombia la bajan de la nube: tabla de posiciones Liga de Naciones Femenina

Se acabó la Liga de Naciones Femenina en el 2025. La novedosa competencia que ya es una realidad en el continente sudamericano y que ha dado de qué hablar con la ruta para clasificar a los próximos mundiales de la categoría absoluta. Hubo goleadas, especialmente de Argentina y Venezuela, y hubo cambios en la tabla de clasificación.

Para decidir a las selecciones mundialistas, la primera y la segunda lograrán sellar el paso al Mundial de Brasil de 2027, mientras que la tercera y cuarta jugarán el repechaje internacional. Podría haber cinco selecciones sudamericanas dentro de la Copa del Mundo.

Sin duda alguna, Colombia debe demostrar su superioridad en la Liga de Naciones, dado que, por lo general, domina el fútbol sudamericano junto con Brasil que no participa en la competencia. No obstante, el hecho de que una selección deba descansar fecha tras fecha y el empate a un tanto contra Bolivia en La Paz, sacó al seleccionado cafetero del liderato.

RESULTADOS Y TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE NACIONES FEMENINA DE LA CONMEBOL

Después del desliz con el empate a un gol con Bolivia, Colombia contó con la suerte en la tercera fecha, pues no sufrió en el liderato porque se le dieron todos los resultados necesarios para seguir en la cima. Perdió Chile, Argentina descansó y Venezuela empató ante Ecuador.

No sufrieron en la tercera fecha, pero sí en la cuarta. Selecciones como Argentina, Venezuela y Chile aprovecharon el hecho de que las dirigidas por Ángelo Marsiglia descansaran para golear y tomar el liderato. Por ahora, las colombianas cierran el 2025 con el repechaje mundialista asegurando la cuarta posición.

Claramente el objetivo es sellar la clasificación de manera directa sin tener afugias para poder estar en la Copa del Mundo de 2027. En la próxima fecha habrá un enfrentamiento directo entre Colombia y Venezuela en Cali. Ahí podrían regresar a la parte alta.

Resultados de la fecha 4 de la Liga de Naciones Femenina CONMEBOL

Argentina 8-0 Bolivia

Uruguay 0-0 Ecuador

Venezuela 6-0 Perú

Chile 1-0 Paraguay

Tabla de posiciones tras la fecha 4

1. Venezuela | 8 puntos | +7 DG

2. Argentina | 7 puntos | +10 DG

3. Chile | 7 puntos | +4 DG

4. Colombia | 7 puntos | +4 DG

5. Ecuador | 5 puntos | +3 DG

6. Paraguay | 3 puntos | -3 DG

7. Perú | 3 puntos | -7 DG

8. Uruguay | 2 puntos | -1 DG

9. Bolivia | 1 punto | -17 DG