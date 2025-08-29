A David Ospina le piden ser como Franco Armani: "Aprende algo"

David Ospina vive sus últimos años en el profesionalismo y lo hace en Atlético Nacional, equipo en el cual debutó; y desde su regreso ha sido campeón en tres ocasiones (Liga, Copa y Superliga). No obstante, el portero no pasa por su mejor momento y sigue sin cumplir una deuda que tiene pendiente desde hace varias temporadas.

El portero antioqueño no sabe tapar penaltis, siendo una acusación que se agudizó luego de la eliminación de la Copa Libertadores de América a manos de Sao Paulo. A partir de allí hay hinchas que sugieren el regreso a la titular de Harlen 'Chipi Chipi' Castillo o la contratación de un nuevo portero, inclusive.

De hecho, hay quienes dan nombres propios, y postulan a Franco Armani como el sucesor de David Ospina, aunque parezca ilógico debido a que el argentino es casi dos años mayor. Lo cierto es que los aficionados apuntan a que el actual arquero de River Plate se retire en Atlético Nacional.

Y en las últimas horas se ha acrecentado el pedido de Armani para Nacional, e incluso hay quienes le piden a Ospina que aprenda del argentino, teniendo en cuenta que viene de ser figura en la clasificación de River a cuartos de final de Copa Argentina ante Unión, pues atajó dos penaltis y fue figura.