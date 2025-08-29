Actualizado:
Vie, 29/08/2025 - 07:29
A David Ospina le piden ser como Franco Armani: "Aprende algo"
Ambos porteros atraviesan los últimos años de sus carreras deportivas.
David Ospina vive sus últimos años en el profesionalismo y lo hace en Atlético Nacional, equipo en el cual debutó; y desde su regreso ha sido campeón en tres ocasiones (Liga, Copa y Superliga). No obstante, el portero no pasa por su mejor momento y sigue sin cumplir una deuda que tiene pendiente desde hace varias temporadas.
El portero antioqueño no sabe tapar penaltis, siendo una acusación que se agudizó luego de la eliminación de la Copa Libertadores de América a manos de Sao Paulo. A partir de allí hay hinchas que sugieren el regreso a la titular de Harlen 'Chipi Chipi' Castillo o la contratación de un nuevo portero, inclusive.
Puede leer: Benfica de Ríos y Sporting de Suárez van por jugador de Selección Colombia
De hecho, hay quienes dan nombres propios, y postulan a Franco Armani como el sucesor de David Ospina, aunque parezca ilógico debido a que el argentino es casi dos años mayor. Lo cierto es que los aficionados apuntan a que el actual arquero de River Plate se retire en Atlético Nacional.
Y en las últimas horas se ha acrecentado el pedido de Armani para Nacional, e incluso hay quienes le piden a Ospina que aprenda del argentino, teniendo en cuenta que viene de ser figura en la clasificación de River a cuartos de final de Copa Argentina ante Unión, pues atajó dos penaltis y fue figura.
Carlos Antonio Vélez invitó a David Ospina a imitar a Franco Armani
En 'Planeta Fútbol' de este viernes 29 de agosto, Carlos Antonio Vélez le hizo una crítica a David Ospina, y le sugirió imitar a Franco Armani, pues le dijo "aprende algo, hermano", en vista de que el argentino apenas hace poco se convirtió en 'antipenal'.
Y es que el no atajar penaltis era una de las deudas que -al igual que Ospina- tenía Franco Armani, pero con el tiempo se ha convertido en una garantía en este tipo de cobros, lo que se vio reflejado el pasado jueves 28 cuando le atajó dos penales a Unión de Santa Fe.
Le puede interesar: Sao Paulo busca el traspaso de una figura de Deportes Tolima
Cabe recordar que Franco Armani tiene el deseo de terminar su carrera deportiva en Atlético Nacional, sin embargo sería necesario que David Ospina se fuera del club antioqueño para darle 'vía libre' a su regreso, de lo contrario, será difícil.
Fuente
Antena 2