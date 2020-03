A David Ospina no le importó la cuarentena y salió de su casa a hacer mercado

Las medidas que ha tomado el gobierno italiano para evitar la propagación del coronavirus cada vez son más fuertes y se extendieron desde el norte hasta el sur del país, buscando que no haya una diferencia entre un lado y otro, según aseguró el primer ministro del país, Giuseppe Conte, quien consideró: "No habrá una zona roja, una zona restringida del país y otra no. Italia estará protegida en su conjunto".

En ese sentido, el pedido del Gobierno es para que la gente permanezca en su casa y no se mueva a menos que se trate de un caso de vital importancia, hecho que, además de restringir el desarrollo de las actividades deportivas, también se trasladó a colegios e instituciones educativas, que no tendrán actividades a lo largo de los próximos días. Sin embargo, parece que esta recomendación no fue aceptada por David Ospina y otros jugadores de Napoli, quienes fueron sorprendidos fuera de su casa en la noche del lunes.

El guardameta colombiano, junto a los españoles Fernando Llorente y José Callejón, fueron captados por las cámaras mientras hacían la fila para hacer sus compras en un supermercado 24 horas, incumpliendo el pedido del gobierno y violando una medida que, aunque no afecta directamente al sur del país, sí debería ser cumplida por la mayoría de personas en pro de controlar el virus.

La situación no pasó desapercibida y las imágenes de los jugadores, quienes intentaron pasar desapercibidos, recorrió las redes sociales con una velocidad inesperada, mientras que los futbolistas lograron abastecerse en este difícil momento que está viviendo la península, siendo el país más afectado por el coronavirus después de China.

Estas son las imágenes: