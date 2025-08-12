A hombre de confianza de Lorenzo le cierran puertas en Europa: radical decisión

Arrancó la Superliga de Turquía con el Galatasaray que defiende la corona que ganó en la temporada pasada. Desde la primera fecha, el cuadro dirigido por Okan Buruk demostró su supremacía con la victoria ante el Gaziantep. Dávinson Sánchez fue titular, mientras que Carlos Cuesta no entró en los planes para dicho compromiso.

Sin duda alguna, hay incertidumbre con lo que será el futuro de Carlos Cuesta, defensor central que saltó al fútbol europeo con el Genk y que brilló en tierras belgas para convertirse en fichaje del Galatasaray. No obstante, su primera temporada no fue la mejor.

Tuvo ofertas del Torino de la Serie A de Italia, pero se decantó por aceptar al Galatasaray en donde ya le hicieron saber que no contarán con él para la temporada que recientemente comenzó en suelo turco. El club le busca salida, pero al parecer no ha llegado una propuesta que los convenza.

Carlos Cuesta no apareció en la lista de convocados en el primer encuentro oficial y crece cada vez más las dudas que hay con el zaguero central que no fue citado por Néstor Lorenzo en las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

LA RADICAL DECISIÓN DEL GALATASARAY TRAS UNA OFERTA POR CARLOS CUESTA

Al defensor colombiano ya le señalaron que no contarán con él después de su bajo nivel que demostró en la temporada pasada. Entre los interesados por fichar a Carlos Cuesta apareció el Vasco da Gama que también ha seguido los pasos de otros futbolistas de la Selección Colombia como Carlos Andrés Gómez y Johan Rojas, este último con procesos en las juveniles.

Aunque Vasco da Gama iba en serio por sellar la contratación de Carlos Cuesta sacándolo de Europa tras una mala temporada, el Galatasaray se plantó y tomó una decisión después de la primera oferta oficial por parte del equipo de Río de Janeiro, Brasil.

De acuerdo con información del diario Sporx de Turquía, Galatasaray recibió una oferta por parte del Vasco da Gama. Esta propuesta no gustó en el cuadro turco, dado que buscan la salida y no prestarlo. Justamente, los brasileños buscaban una cesión con opción de compra.

Sporx afirmó que, “el club brasileño ha presentado una oferta por Carlos Cuesta, que incluye una cesión de un millón de euros y una opción de compra de 3,5 millones”. El medio confirma que la idea del Galatasaray es la venta del jugador y oirán propuestas a partir de 8 millones de euros.

CARLOS CUESTA NO SERÍA CONVOCADO PARA LAS ELIMINATORIAS

Queda poco menos de un mes para que se disputen las Eliminatorias Sudamericanas y Néstor Lorenzo necesita sí o sí convocar a los jugadores que estén en competencia. En ese sentido, todo parece indicar que, si no se resuelve el futuro de Carlos Cuesta, el zaguero no será opción en la Selección Colombia.

Carlos Cuesta no fue tenido en cuenta para los compromisos de junio y en septiembre tampoco sería convocado. Ante esta situación, el colombiano deberá buscar próximamente su nuevo equipo y, desde Sporx, todo parece indicar que el Spartak de Moscú será su próxima casa.

Después de rechazar la oferta del Vasco da Gama, el diario otomano sentenció que el equipo moscovita está detrás de Carlos Cuesta para cerrar las negociaciones para sumarlo en este mercado de fichajes. La idea es que el zaguero pueda ser transferido el miércoles 13 de agosto al Spartak de Moscú.