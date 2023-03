A James le 'ventilaron' un error que cometió en el Bayern y que castiga su presente

James Rodríguez es, tal vez, el jugador colombiano más reconocido en el mundo del fútbol actual y eso, lo ha llevado a estar en grandes clubes europeos, pero parece que las cosas se le ponen más difíciles cada temporada y por eso salen varios críticos a cuestionar sus acciones.

Después de pasar por Real Madrid, el '10' de la selección aterrizó en la Bundelisga para vestir con la camiseta del Bayern Munich en la temporada 2017-18 y desde entonces, su carrera ha ido en picada, añadiendo además que constantemen sufre lesiones.

Por todo esto, un histórico jugador del equipo alemán hizo referencia a lo que hizo mal James que terminó castigando su actualidad deportiva, pues parece que le cuesta recuperar nivel y protagonismo por más que cambie de liga o de equipo.

Se trata del brasileño Paulo Sérgio, que ganó la Copa del Mundo con su país en 1994 y que se convirtió en una estrella de la Bundelsiga, por eso lo toman como una voz autorizada para hablar de la situación actual de los jugadores sudamericanos en la liga alemana.

“Estoy en un momento en donde también me realizó ese cuestionamiento de por qué no tenemos más sudamericanos, como los teníamos hace algunos años, pero también he hablado con algunas personas sobre lo que sufren estos jugadores con la adaptación”, fue lo que inició diciendo.

Después hizo referencia específicamente a James y afirmó que "hablé con él cuando llegó a Múnich, le dije que tenía que aprender la lengua y la cultura, al final ha sufrido con esto y por eso no pudo tener regularidad. Es un gran jugador, pero la adaptación hizo que no pudiera estar más tiempo en Bayern”.

Y como si se tratara de un consejo para los sudamericanos que llegarán a esta liga, le ventiló el principal problema que tuvo el colombiano en su aterrizaje en el Bayern: "James ha sufrido ahí porque no se adaptó con la lengua y la cultura porque tenía un gran futuro, pero pienso que los jugadores antes de salir de su país, tienen que tener la decisión de cambiar porque saben en donde van a jugar".

"Los problemas de adaptación están afuera, pero en el campo es igual para todos. Tienes que hacer el trabajo como todos. Nunca tuve problema en el campo, afuera sí, pero ahí viene la gestión de la adaptación. Este jugador sufrió porque no supo separar las cosas”, concluyó diciendo el exjugador, que fue enfático en que el principal problema del colombiano fue no haber separado su vida personal de la deportiva.

En Alemania, James disputó 67 partidos, anotó 15 goles y sumó a su palmarés cinco títulos nacionales: dos Supercopas, una Copa y dos Bundesliga