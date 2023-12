A jugador de la selección Colombia lo buscan de "las cinco mejores ligas del mundo"

Sebastián Olarte, representante del talentoso jugador colombiano Kevin Castaño, quien actualmente forma parte de la selección Colombia, reveló que el futbolista ha captado la atención de cinco de las grandes ligas del mundo.

"Kevin estalló este año y desde muchos mercados han estado preguntando por él. La intención es tratar de mirar las condiciones. Hay varias ligas de Europa, no puedo decir equipos puntualmente, pero han estado muy pendientes del desarrollo de Kevin y del día a día. Por ahora estamos analizando, la verdad no tenemos prisa, él está contento en México, apenas lleva 6 meses, pero tampoco le estamos diciendo no a nada. Lo importante es que sea una liga en donde pueda seguir desarrollando todos sus aspectos futbolísticos", comentó Olarte para el Diario AS.

El agente destacó que el interés proviene de las cinco mejores ligas del mundo y enfatizó en que están evaluando cuidadosamente todas las opciones que se presenten: "La evolución que ha tenido Kevin no es ninguna sorpresa para nosotros. Sabíamos del jugador que es futbolísticamente y personalmente. Tuvo este año una gran exposición y un traspaso a Cruz Azul, para muchos fue una sorpresa, pero para nosotros no lo fue tanto. Es un jugador que es difícil de encontrar en Colombia. Estamos contentos porque le fue bien este año".

El mercado está en sus primeras etapas, y Olarte aseguró que estarán atentos para elegir la opción que mejor se adapte al futuro de Kevin Castaño, quien ha demostrado un desempeño destacado y ha capturado la atención de importantes ligas internacionales.

*Este artículo fue producido y revisado por una inteligencia artificial