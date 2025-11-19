Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 14:01
A Junior se le caería refuerzo de lujo para 2026; seguirá en el exterior
El jugador le daría prioridad a ofertas del exterior.
A pesar de estar en plena disputa de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, en Junior de Barranquilla ya piensan en lo que será la temporada 2026, por lo que se han empezado a conocer nombres de posibles refuerzos.
En las últimas horas se dio a conocer que un jugador que podría regresar al conjunto 'rojiblanco' sería el lateral izquierdo Gabriel Fuentes, de quien se informó no continuaría en Fluminense de Brasil.
Desde Río de Janeiro se explicó que en Fluminense no tendrán en cuenta al futbolista colombiano, por lo que se empezaría a explotar su futuro.
Teniendo en cuenta el brillante paso que tuvo por Junior de Barranquilla, en donde celebró tres títulos de liga y dos de Superliga, desde la capital del departamento del Atlántico se empezó a especular con su posible regreso.
¿Gabriel Fuentes regresaría a Junior?
Al no estar en los planes de Fluminense, se dio a conocer que Gabriel Fuentes sería opción de Junior para reforzar la posición de lateral izquierdo en la temporada 2026.
Sin embargo, el periodista Julián Capera explicó que desde el entorno del futbolista no se pretende regresar al país y se analizarían las ofertas para continuar en el exterior.
Actualmente, Junior es dueño del 40 % de los derechos económicos del jugador, mientras que Fluminense tiene en su poder el 100 % de los derechos federativos.
Se espera que con 28 años, Gabriel Fuentes siga en Brasil, en donde podría vestir la camiseta de otro club.
Fuente
Antena 2