A Junior se le caería refuerzo de lujo para 2026; seguirá en el exterior

¿Gabriel Fuentes regresaría a Junior?

Al no estar en los planes de Fluminense, se dio a conocer que Gabriel Fuentes sería opción de Junior para reforzar la posición de lateral izquierdo en la temporada 2026.

Sin embargo, el periodista Julián Capera explicó que desde el entorno del futbolista no se pretende regresar al país y se analizarían las ofertas para continuar en el exterior.

Actualmente, Junior es dueño del 40 % de los derechos económicos del jugador, mientras que Fluminense tiene en su poder el 100 % de los derechos federativos.

Se espera que con 28 años, Gabriel Fuentes siga en Brasil, en donde podría vestir la camiseta de otro club.