A Kevin de Bruyne lo quieren sacar del City: "Va a ganar cuatro veces más"

Kevin de Bruyne tiene abierta la oferta para marcharse de Inglaterra, pues ya hubo un acercamiento con un equipo que le hizo una propuesta para salir del Manchester City en el mercado invernal.

¿Cuál es el equipo interesado en Kevin de Bruyne?

Pues se conoció que Kevin de Bruyne podría ser nuevo jugador del Al Nassr, o al menos el equipo está muy interesado en su fichaje y ya pudo cifras concretas al jugador, para que llegue en enero del año próximo.

Y es que los rumores indican que a De Bruyne ya le fue consultado su salario actual, el cual es de 13 millones de libras esterlinas al año, y Al Nassr no dudó en plantearle ganar cuatro veces más.

Así, Kevin de Bruyne podría marcharse a Al Nassr a ganar 52 millones de libras al año (unos 64 millones de dólares), la cual sin duda es una oferta tentadora para el jugador quien actualmente se recupera de una lesión.

No obstante, la respuesta inicial de De Bruyne fue un 'no', pero no se descarta que con el paso de las semanas, haya una modificación en la definitiva del jugador belga. Jugar junto a Cristiano Ronaldo es un incentivo.

Y Cristiano Ronaldo no sería el único jugador 'de peso' con el cual jugaría Kevin de Bruyne, pues allí también se desempeña Sadio Mané -exLiverpool-, y está interesado en la llegada de Mohamed Salah para 2024.

Asimismo, en Al Nassr se desempeña el arquero colombiano David Ospina, quien llegó desde Nápoles, pero no se ha consolidado como titular debido a que padeció una lesión en el codo.