"A Linda Caicedo no le quedó grande jugar ante Brasil"

Lina Gómez, es tal vez una de las jugadoras más recordadas en el plantel femenino que tenía Millonarios, el club capitalino que ha participado en varias ediciones de la liga, y el mismo que perdió a esta delantera después de que fichara por el Racing de Argentina.

En Antena 2 hablamos con esta bogotana que nos dio un panorama general de los que fue la Copa América Femenina, lo que ha sido su carrera en el club argentino y por supuesto, si en algún momento se ha cruzado con Edwin Cardona, el colombiano que también hace parte de este equipo.

Copa América Femenina: "El balance fue bastante positivo. El partido contra Brasil fue increíble y no hay nada para reprocharle a la selección; por ellas es que los directivos se están despertando. Es triste que llevemos ya un recorrido de estar demostrando y que no suceda nada. Desde la distancia estuve pendiente de ellas y deseando que les fuera muy bien".

Linda Caicedo: "Es una jugadora muy buena. Yo veía los partidos con mis compañeras de Argentina y estaban fascinadas de cómo jugaba; es una futbolista con mucha proyección, es práctica, potente y fuerte. En el partido contra las brasileñas te dabas cuenta de que no le quedaba grande jugar contra una plantilla que es potencia mundial".

Posibilidades de volver a la Selección Colombia Femenina: "De pronto jugando en la liga de mi país se pueda tener más la oportunidad de regresar. Tal vez por Argentina es difícil que se vea y además creo que hay que trabajar porque el nivel está muy alto".

Difícil ser convocada por estar en ese país: "Si, no sé si es por la liga, porque somos muy pocas aquí en Argentina o porque hay más jugadoras que están en Europa y el nivel es mucho más alto, eso es totalmente entendible".

Actualidad en Racing: "Tengo contrato hasta diciembre de este año. Renové el año pasado porque me sentía contenta y sentía que necesitaba una temporada más con el equipo. Lo que tiene el fútbol argentino es que tiene continuidad y se entrena todo el año, por eso quise seguir. Cuando llegue diciembre miraré si vuelvo a Colombia, me voy a otro equipo o me quedo aquí".

El paso de Millonarios a Racing: "Fue muy duro tomar la decisión, me tocó pensarlo mucho, pero he aprendido muchas cosas aquí que en mi país no había aprendido. Formas de juego, movimientos y táctica, entonces creo que tengo muchas cosas ahora para ponerlas en práctica cuando llegue a Colombia".

Oportunidad de volver a Millonarios: "Si y es más por el cariño de la gente, afortunadamente me acogieron muy bien y se entabló una linda relación. Es un club que quiero mucho y es un equipo grande, en los dos años que estuve se notó. Me gustaría volver y mantenerme ahí o intentarlo una vez más en ese equipo".

Edwin Cardona: "Si me he encontrado con él, el día que llegó hablamos y cruzamos un par de palabras, Nos invitó a cenar con 'Valbu' (Paula Valbuena) a su casa, es una gran persona y ojalá le den más minutos porque casi no ha tenido la oportunidad".