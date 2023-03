A Linda "no le quedó grande" el Real Madrid

Linda Caicedo llegó al Real Madrid hace casi un mes y parece que todos sus seguidores se deshacen en elogios al ver el protagonismo que ha tenido en apenas tres partidos disputados.

Dentro de los dos primeros, no fue titular, pero apareció en los últimos minutos, incluso marcando su primer gol con la camiseta del equipo español, mismo que le dio la clasificación al Real Madrid a la semifinal de la Copa de la Reina.

Ya en el tercer encuentro las cosas fueron a otro precio, y su entrenador Alberto Toril, confió en ella y la puso como titular en el primer derbi que disputada frente al Atlético de Madrid; partido que quedó 0-0, pero con muy buenas sensaciones para la colombiana.

Al ver su protagonismo los 90 minutos en la cancha, los medios europeos no dudaron en elogiarla, tanto que muchos de ellos hablaron de loa acertado que fue el Real Madrid fichando a la colombiana. Así se refirió el Diario AS: "Linda Caicedo debutó como titular, jugó los 90 minutos y dejó muy buenas sensaciones. Lo mejor, el descaro y movimientos de una Linda Caicedo a la que no se le quedó grande la titularidad en el derbi".

Por otro lado, Marca tampoco se quedó atrás y resumió fácilmente este clásico: "las lesiones de Ludmila y Cardona y la primera titularidad de Caicedo fueron las notas altisonantes de un duelo excesivamente descafeinado".

Así las cosas, ahora solo queda esperar si Linda será titular en el siguiente encuentro, el cual corresponde a la Liga F y será frente a Granadilla Tenerife este sábado 18 de marzo a las 6:00 a (hora Colombia).