"A los que me critican, vengan manténgame": crudo mensaje de un ídolo de América

Recientemente se conoció que el exfutbolista Jersson González fue contratado como técnico de la Academia del Deportivo Cali en Estados Unidos, lo cual no ha sido bien recibido por algunos aficionados tanto del cuadro Azucarero como del América. El ahora entrenador es reconocido por hinchas como ídolo de los Diablos Rojos.

Las críticas han partido del hecho de que Jersson González fue un referente de América como futbolista y es hincha declarado de este equipo, por lo que nunca nadie imaginó que estaría vinculado al Deportivo Cali, el rival histórico de los Diablos Rojos. Además, en algún momento afirmó públicamente que nunca vestiría los colores del Azucarero.

Ahora, a sus 49 años, González aceptó la oferta de dirigir en la Academia que tiene Deportivo Cali en Estados Unidos, con el fin de formar futbolistas para posteriormente llevarlos a entrenar con las divisiones inferiores y el primer equipo. Y sobre las críticas, el técnico fue directo con los hinchas.

Vea también: Partido de Colombia en el Mundial femenino sub 20 sufrió cambios

En una entrevista con 'Zona Libre de Humo', Jersson González se destapó y comentó que "desde hace cuatro años me venían convenciendo de la Academia del Cali acá en Estados Unidos, pero yo estaba en otros equipos y ahora que volví (al país) me abrieron las puertas de nuevo".

Asimismo, Jersson González dejó saber que lo tiene "sin cuidado lo que digan las redes", y fue directo con quienes han juzgado su llegada a Deportivo Cali: "A los que me critican, vengan pues manténgame, yo no estoy robando estoy trabajando".

"Todo el mundo sabe que yo soy hincha de América, y desde que salí del Pasto (como técnico), no vi ningún hincha llevándome una libra de arroz a la casa, o ayudándome a pagar deudas", continuó Jersson, procurando ponerle fin a la polémica que se ha generado.

Le puede interesar: Sergio Ramos llegaría a México: un grande lo busca para el Apertura 2024

Cuando estaba por finalizar, González fue claro en que "unos me van a querer, otros me van a odiar, otros me van a entender", refiriéndose a los hinchas. Además, se refirió a un hecho ocurrido en su época como futbolista, pues dijo que "hace muchos años salí a pedirles disculpas a la gente de Deportivo Cali por algo que yo dije en medio de mi ego y de mi morbo, ahora estoy trabajando y estoy luchando para ser técnico de un equipo profesional.