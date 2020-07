"A Luis Díaz le aconsejo no ir a Tottenham; Mourinho no usa esos jugadores"

Nelson Gallego fue un delantero del fútbol colombiano quien tras terminar su carrera como futbolista profesional se dedicó a la formación de jugadores y uno de los que recibió bien sus enseñanzas fue el jugador de Juventus, Juan Guillermo Cuadrado, futbolista quien ha mantenido la regularidad en la Serie A y quien se ha destacado en el último tiempo cumpliendo en condición de lateral.

En ese sentido, Gallego analizó, en 'Los Dueños del Balón' de Antena 2, el presente de Cuadrado: "Cuadrado está bien jugando en esa posición, él lo que necesita es tener la libertad que le da el técnico de la Selección Colombia, eso lo hace más peligroso, es un jugador que ayuda en la parte media, en la parte defensiva, tiene ida y vuelta, es técnicamente bien dotado y eso lo hace muy importante".

Luego, agregó sobre las virtudes del jugador: "Es buen pateador de tiros libres, algo que no se le ha explotado mucho. Juan Guillermo (Cuadrado) tiene que tener en cuenta siempre entregar muy bien la pelota, es algo que no tienen muy en cuenta los futbolistas y él es un jugador que entrega muy bien el balón, lo cual le genera la confianza de sus compañeros y de su técnico".

Para concluir, habló de la posibilidad de Luis Díaz de llegar a Tottenham con Mourinho y ahí fue claro: "Con Mourinho destacarse es difícil, Mourinho tiene que tener jugadores que golpeen que choquen, como Davinson Sánchez, pero con él (Mourinho) los jugadores buenos no funcionan. A Luis Díaz le diría que no vaya, ese tipo de jugadores no puede jugar con él, a ningún buen jugador le ha ido bien con Mourinho. Le toca ir con un técnico que vaya a jugar bueno, que le deje hacer gambetas y más".

Finalmente, se refirió a la Selección Colombia y la posibilidad de jugar Eliminatorias en Europa: "Para Colombia es ventajoso, tiene buenos jugadores en Europa. Allá están Ospina, Sánchez, Mina, Cuadrado, Arias, Barrios, Lerma, los que juegan en Porto; toda la alineación está en Europa y eso nos conviene".