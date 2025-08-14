Cargando contenido

Luis Díaz, figura colombiana en Bayern Múnich
Luis Díaz, figura colombiana en Bayern Múnich.
AFP
Fútbol
Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 16:10

A Luis Díaz le meten presión en Bayern Múnich: será indispensable

La salida de Kingsley Coman comprometería a Luis Díaz en el equipo alemán.

El colombiano Luis Fernando Díaz llegó a Bayern Múnich como gran refuerzo para la temporada 2025/2026, teniendo en cuenta lo demostrado en Liverpool y los más de 75 millones de euros pagados por el equipo alemán para hacerse con sus servicios.

A pocos días para el inicio de la competencia oficial, el gigante de Baviera se afianzaba como una escuadra imbatible con una potente nómina, que también brillaría a nivel internacional, principalmente en la UEFA Champions League.

La presencia de figuras como Harry Kane, Serge Gnabry, Michael Olise, Luis Díaz y Kingsley Coman, ilusionaba a los aficionados Bayern con dominar la Bundesliga y buscar más títulos.

Lea también
Image
Luis Díaz, futbolista colombiano

Luis Díaz se despide de un referente del Bayern; jugará con Cristiano en Al Nassr

Ver más

Bayern Múnich sufre baja que compromete a Luis Díaz

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Bayern Múnich le dio autorización al francés Kingsley Coman para negociar su traspaso al Al Nassr de Arabia Saudita por una cifra que podría llegar a los 30 millones de euros.

La salida de Coman del club alemán significa un importante reto que deberá asumir Luis Fernando Díaz, ya que se perfila como el dueño de la banda izquierda en el club Bávaro. 

En un principio, la llegada de Lucho a Alemania puso a pensar a sus seguidores con la competencia que tendría que afrontar con el francés.

Lea también
Image
Bayern reveló nombre del infiltrado que logró el fichaje de Luis Díaz

Bayern reveló nombre del infiltrado en Liverpool que logró el fichaje de Luis Díaz

Ver más

Sin embargo, con el traspaso de Kingsley Coman la situación cambiaría y el colombiano se haría indispensable para el entrenador Vincent Kompany.

Finalmente, también se ha llegado a pensar que Bayern Múnich quedaría contra las cuerdas, ya que solo contaría con Harry Kane, Serge Gnabry, Michael Olise, Luis Díaz como hombres de experiencia para conformar el frene de ataque.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Luis Díaz

Luis Díaz

Imagen
Bayern Munich

Bayern Munich

Imagen
Bundesliga

Bundesliga

Imagen

Kingsley Coman

Cargando más contenidos

Fin del contenido