A Luis Díaz le meten presión en Bayern Múnich: será indispensable
La salida de Kingsley Coman comprometería a Luis Díaz en el equipo alemán.
El colombiano Luis Fernando Díaz llegó a Bayern Múnich como gran refuerzo para la temporada 2025/2026, teniendo en cuenta lo demostrado en Liverpool y los más de 75 millones de euros pagados por el equipo alemán para hacerse con sus servicios.
A pocos días para el inicio de la competencia oficial, el gigante de Baviera se afianzaba como una escuadra imbatible con una potente nómina, que también brillaría a nivel internacional, principalmente en la UEFA Champions League.
La presencia de figuras como Harry Kane, Serge Gnabry, Michael Olise, Luis Díaz y Kingsley Coman, ilusionaba a los aficionados Bayern con dominar la Bundesliga y buscar más títulos.
Bayern Múnich sufre baja que compromete a Luis Díaz
En las últimas horas, se ha dado a conocer que Bayern Múnich le dio autorización al francés Kingsley Coman para negociar su traspaso al Al Nassr de Arabia Saudita por una cifra que podría llegar a los 30 millones de euros.
La salida de Coman del club alemán significa un importante reto que deberá asumir Luis Fernando Díaz, ya que se perfila como el dueño de la banda izquierda en el club Bávaro.
En un principio, la llegada de Lucho a Alemania puso a pensar a sus seguidores con la competencia que tendría que afrontar con el francés.
Sin embargo, con el traspaso de Kingsley Coman la situación cambiaría y el colombiano se haría indispensable para el entrenador Vincent Kompany.
Finalmente, también se ha llegado a pensar que Bayern Múnich quedaría contra las cuerdas, ya que solo contaría con Harry Kane, Serge Gnabry, Michael Olise, Luis Díaz como hombres de experiencia para conformar el frene de ataque.
