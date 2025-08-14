A Luis Díaz le meten presión en Bayern Múnich: será indispensable

El colombiano Luis Fernando Díaz llegó a Bayern Múnich como gran refuerzo para la temporada 2025/2026, teniendo en cuenta lo demostrado en Liverpool y los más de 75 millones de euros pagados por el equipo alemán para hacerse con sus servicios.

A pocos días para el inicio de la competencia oficial, el gigante de Baviera se afianzaba como una escuadra imbatible con una potente nómina, que también brillaría a nivel internacional, principalmente en la UEFA Champions League.

La presencia de figuras como Harry Kane, Serge Gnabry, Michael Olise, Luis Díaz y Kingsley Coman, ilusionaba a los aficionados Bayern con dominar la Bundesliga y buscar más títulos.