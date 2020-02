A mes y medio del debut en Eliminatorias, así están los jugadores de Colombia

La Selección Colombia ya vislumbra cómo será el inicio de las Eliminatorias ante la Selección de Venezuela el próximo 27 de marzo, donde empezará su pelea por lograr el máximo objetivo, clasificar al Mundial de Catar 2022.

A mes y medio de dicho debut, varios son los detalles a tener en cuenta por el técnico Carlos Queiroz, como el presente de los futbolistas 'cafeteros' en las principales ligas del mundo. Sobre esto se puede analizar la actualidad de varios de estos en sus clubes.

Puntos preocupantes, otros no tanto, son el balance general de lo que actualmente viven las estrellas colombianas.

Los que preocupan

David Ospina: no es frecuentemente titular del equipo Napoli. En este semestre ha tenido más minutos que en la primera parte de la temporada, no obstante su rendimiento ha sido irregular con algunos errores cometidos en el pórtico. 630 minutos en 7 partidos jugados suma en 7 partidos en toda la temporada por la Serie A; en la Copa ha jugado 2 encuentros.

Santiago Arias: mismo caso de Ospina. Continuamente pelea la titular del Atlético de Madrid con Kieran Trippier, jugador de Inglaterra. El lateral ha jugado más que el guardameta de la Selección, pero no es incondicional del técnico Diego Simeone; además hace poco sufrió un problema físico. En esta temporada lleva 484 minutos en 6 partidos por la liga española.

Juan Fernando Quintero: tras estar prácticamente 2019 sin jugar por romperse los ligamentos, el volante de River Plate no se ha podido recuperar y continúa jugando pocos minutos en el equipo argentino, a la espera de poder estar en las mejores condiciones rápidamente para así aportar su juego a la escuadra 'millonaria' y la Selección Colombia. En total ha actuado 218 minutos en lo que lleva de la Superliga de Argentina.

James Rodríguez: no es positivo el nivel futbolístico del jugador del Real Madrid. Su futuro deportivo no es claro y al parecer es casi segura su no continuidad en el equipo. No rinde como debería en cada partido del 'merengue' y definitivamente Zidane no cuenta con él.

Falcao García: llegó con muchas expectativas al Galatasaray de Turquía, pero no ha rendido de la mejor manera. El tema físico le ha pasado factura, pues la primera parte de la temporada la pasó lesionado y en esta segunda juega algunos partidos y siente dolores musculares. A pesar de eso, ha marcado 5 goles en 589 minutos actuados; buenas cifras para el 'Tigre', pero sus lesiones continúas preocupan.

Los que más juegan

Davinson Sánchez: es frecuentemente alineado en la titular del Tottenham y, aunque en unos partidos no juegue, es ficha fundamental del conjunto inglés. José Mourinho le tiene plena confianza hasta el momento. Ha jugado 1530 minutos en 18 partidos.

Yerry Mina: titular fijo del Everton. Aunque ha tenido malos partidos, son más las buenas actuaciones en el conjunto azul. Dato a tener en cuenta fue su último partido donde fue figura y marcó dos goles. Lleva 1905 minutos en 23 partidos durante la temporada.

Mateus Uribe: el mediocampista ha tenido continuidad durante la temporada y se ganó un lugar importante en el once del Porto. Su capacidad para jugar en el ida y vuelta se destaca sobre otros futbolistas.

Luis Fernando Muriel: cuenta con minutos en el Atalanta y en lo que va de la temporada ha marcado 12 goles en 892 minutos actuados por la Serie A. En Champions League lleva 198 e hizo 1 tanto.

Juan Guillermo Cuadrado: el mediocampista ha sido uno de los jugadores que más se destaca en su club. Tiene continuidad y es una de las figuras de cada compromiso. Esto hizo que la Juventus le renovará su contrato lo más rápido posible. En total ha actuado 1479 minutos en 19 encuentros.

Duván Zapata: a pesar de que se lesionó y se perdió varios partidos, ya se está recuperando y sigue siendo la gran figura del Atalanta. En 829 minutos en 12 partidos, lleva 7 goles por la Serie A.

Luis Díaz: al igual que Mateus Uribe, es hoy por hoy titular fijo del Porto de Portugal; cada vez más se acopla al fútbol europeo.

Alfredo Morelos: en total 12 son los goles que suma en la liga de Escocia. Él es el goleador del equipo, la gran figura y la pieza fundamental en el frente de ataque. Lleva 1115 minutos en 20 partidos durante la presente temporada. En la UEFA Europa League suma 14 tantos.

Sebastián Villa: de la mano de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors se ganó un lugar importante en el frente de ataque; su velocidad se destaca cada fin de semana.

Rafael Santos Borré: titular fijo en River Plate y goleador de la escuadra que actualmente dirige Marcelo Gallardo. Gran presente en el fútbol de Argentina y hay que recordar que en la última Copa Libertadores fue la gran figura del conjunto de la banda cruzada.