"A Messi Dios le dio talento, Cristiano trabajó por él": Otro 'palo' para la 'Pulga'

El premio 'The Best' que ganó Lionel Messi días atrás sigue dando de que hablar. El argentino fue condecorado por la FIFA como el mejor jugador de la temporada anterior y para muchos su galardón no fue totalmente justo.

Una de las voces dentro del fútbol que siempre ha cuestionado la carrera del '30' del PSG es la de Patrice Evra. El exfutbolista francés ha señalado en repetidas ocasiones que 'Lio' no es su favorito y por ello siempre ha elegido a Cristiano Ronaldo.

Durante las últimas horas, el ex defensor del Manchester United volvió a señalar el motivo ético por el que elegía a 'CR7'. Según reveló el 'galo' todo se debe a una cuestión del trabajo vs el talento.

“Quiero explicar por qué hablo y alabo siempre a Cristiano Ronaldo. No es porque sea casi mi hermano, es porque estoy enamorado de su ética de trabajo. A Messi Dios le dio un talento y Cristiano tuvo que trabajar por él. Tenía el talento, pero tenía que trabajar más”, afirmó el francés en el canal de YouTube 'FIVE' de Rio Ferdinand.

Y añadió: “Si Messi tuviera la misma ética de trabajo que Cristiano Ronaldo, probablemente tendría como 15 Balones de Oro hoy. Yo estoy enamorado de la gente que trabaja duro, por eso elijo a Cristiano Ronaldo por encima de Messi”.

Las palabras de Evra no son extrañas. El mismo exjugador apuntó durante el año 2021 que Messi no merecía el Balón de Oro: “Estoy harto de dárselo a Messi. ¿Qué ganó? Sí, la Copa América, pero con el Barsa, ¿qué hizo?".

Por ahora, queda claro que el histórico jugador francés no es el más fanático del sudamericano. Para Evra la diferencia radica entre las posibilidades naturales de uno y otro.