A Néiser lo cuestionan por Millonarios en Cruzeiro: “No sé cómo explicarlo”

Después de lo que fue el Mundial de la categoría Sub-20 en donde Néiser Villarreal quedó tercero con la Selección Colombia y fue uno de los goleadores con cinco tantos, el tumaqueño llegó a Brasil para unirse nada más ni nada menos que al Cruzeiro.

Vea también: Revelan la lesión de Adrián Ramos: ¿se pierde los cuadrangulares con América?

Como ha sido la costumbre, Brasil puede ser un puente para que el jugador vea salir a Europa como una posibilidad en un futuro cercano. Además, estará cerca de Neymar Jr, uno de sus ídolos en el balompié.

Este miércoles 3 de diciembre lo presentaron en una rueda de prensa en donde indicó que se prepara de la mejor manera para debutar, que confía en el proyecto de Leonardo Jardim que se ha destacado por proyectar a jugadores juveniles como lo hizo con Kylian Mbappé en Mónaco y, además, habló sobre las polémicas que se dieron en su etapa con Millonarios.

¿QUÉ DIJO NÉISER VILLARREAL DE MILLONARIOS?

Claramente, una de las preguntas que no iba a poder evitar era el tema de Millonarios y de lo que sucedió después del regreso a Colombia tras el Mundial Sub-20. Néiser regresó al país junto con Carlos Sarabia. El lateral se presentó de nuevo a los entrenamientos del equipo bogotano, mientras que el delantero no aterrizó en la capital.

El club lo llamó en varias ocasiones y Néiser evitaba todo tipo de mensajes y de llamadas de Millonarios. Pasaron semanas y se habló de tomar acciones legales hasta que, por medio de un comunicado, afirmaron que acabaron el vínculo laboral del delantero.

Le puede interesar: Franco Armani le da una noticia a Atlético Nacional: “Un deseo”

En Brasil, Néiser trató de evitar las consultas acerca de Millonarios y afirmó que, “la verdad es algo que no sé cómo explicarlo, ahora es parte del pasado, estoy enfocado ahora en Cruzeiro y hacer las cosas bien acá”. En su llegada a Belo Horizonte, el delantero también dijo que ahora en Cruzeiro haría las cosas bien dejando atrás lo del elenco bogotano.

LA ILUSIÓN DE JUGAR EN CRUZEIRO CON LEONARDO JARDIM COMO ENTRENADOR

Además de lo de Millonarios, el delantero que sueña con llegar lejos en esta experiencia en Cruzeiro con contrato hasta 2030 afirmó que, “vengo a trabajar, aprender mucho y ayudar al equipo”. De sus características en la ofensiva comentó, “soy un jugador que le gusta jugar mucho en el ataque y me desenvuelvo muy bien en la parte de adelante”.

Reveló que tuvo una conversación con Víctor Hugo Aristizábal que lo recomendó en el equipo brasileño, “hablé con Víctor Hugo y me dijo que era un equipo con una gran hinchada, ahora lo único que nos toca es trabajar”.

Lea también: Cocinan primer fichaje de Repetto en Santa Fe; van por delantero argentino

El juvenil se ilusiona en esta experiencia con la posibilidad de poder enfrentarse a uno de sus ídolos, Neymar. Néiser en su camiseta con la Selección Colombia se identificaba con el nombre de ‘Ney’ y todo por el astro brasileño a quien seguramente se citarán en algún momento del Brasileirao.

Néiser afirmó que ser dirigido por Leonardo Jardim será importante, dado que es un entrenador que sabe potencializar a los jóvenes como sucedió con Kylian Mbappé, “es un técnico muy bueno, cuando llegué me habló de lo que quiere y creo que soy un jugador que le puede aportar lo que quiere al equipo”.