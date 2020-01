A pocos días de salir de Venezuela, Dudamel ya tiene nuevo equipo

Tras anunciar su renuncia a la Selección de Venezuela, Rafael Dudamel consiguió trabajo de manera rápida y hará historia al convertirse en el primer estratega de su país en dirigir en la Liga de Brasil, en la que dirigirá a Atlético Mineiro. El técnico, cuyo nombre sonó en algunos clubes del país antes del inicio de 2020, fue anunciado este sábado a través de un curioso video y firmó contrato hasta diciembre de 2021, años en los que tendrá la tarea de ganar tanto en el ámbito local como en el internacional.

El paso de Dudamel por la Selección de su país fue bueno, potenció las divisiones inferiores y logró darle una base a futuro al equipo mayor, por lo que desde varios sectores se pedía por su permanencia. Sin embargo, algunas desaveniencias con los dirigentes y con el propio gobierno, terminaron por generar su partida antes del inicio de las Eliminatorias a Catar 2022, dejando al equipo en apuros a pocos meses del inicio de estaa importante fase clasificatoria.

En su labor como entrenador de Atlético Mineiro, Dudamel estará acompañado del mismo cuerpo técnico que lo acompañó en sus últimas experiencias al frente de diferentes seleccionados y equipos, el mismo está compuesto por Marcos Mathías, Joseph Cañas, Rodrigo Piñón y Jeremías Álvarez.

"El Atlético anuncia el fichaje del entrenador Rafael Dudamel, quien se ha destacado en los últimos años al elevar el listón en el fútbol venezolano. El nuevo entrenador del Albinegro estuvo a cargo de la Selección mayor de Venezuela desde 2016 y firmará un contrato de dos años con el ‘Galo’", anunció el comunicado de presentación del estratega, quien espera trascender un poco más en su labor, luego de mostrar algunas cualidades interesantes al frente de los varios clubes y equipos que dirigió, entre los que se destacan, además de la Selección, Estudiantes de Mérida y Deportivo Lara.

🇻🇪 ¡Bienvenido, Dudamel!



