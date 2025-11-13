A qué hora y cómo VER EN VIVO Águilas vs Deportes Tolima este 13 de noviembre

Águilas Doradas, que ocupan la décima posición, llegan con la necesidad de obtener los tres puntos para no descolgarse de la clasificación o de alcanzar objetivos mayores.

Deportes Tolima, ubicado en el cuarto lugar, afronta el encuentro con la obligación de sumar fuera para mantener su estatus de contender y aprovechar el momento favorable.

A qué hora y cómo VER EN VIVO Águilas vs Deportes Tolima

El compromiso de la fecha 20 de la Liga Betplay se disputará este jueves 13 de noviembre desde las 19:00 horas y se podrá ver por Win Sports.