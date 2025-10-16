Actualizado:
A qué hora y cómo VER EN VIVO Alianza Lima vs Sport Boys HOY jueves 16 de octubre - Liga 1 de Perú
Siga las emociones del partido que se disputará este 16 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima recibirá este jueves 16 de octubre a Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva, en un duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga 1 de Perú. El conjunto íntimo buscará aprovechar su localía para seguir escalando posiciones en la tabla.
El equipo blanquiazul llega en la séptima posición con 18 puntos, luego de una campaña marcada por altibajos, pero con un repunte reciente que le permite soñar con puestos de clasificación internacional.
Sport Boys, en cambio, atraviesa un momento más complejo. El cuadro rosado ocupa la decimoquinta casilla con 12 unidades y necesita sumar de manera urgente para no comprometerse con los últimos lugares del torneo.
Será un partido de realidades distintas, pero con la obligación compartida de ganar. El compromiso entre Alianza Lima y Sport Boys comenzará a las 8:00 de la noche (hora local) y promete ser uno de los más llamativos de la jornada en la Liga 1.
Alianza Lima vs Sport Boys: cómo VER EN VIVO HOY jueves 16 de octubre
El partido Alianza Lima vs Sport Boys por la fecha 14 de la Liga 1 de Perú se disputará este jueves 16 de octubre a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Liga 1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz y Bet365, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 20:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:00
Bolivia y Venezuela: 21:00
Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida) - 20:00 (Chicago) - 17:00 (Los Ángeles)
México: 19:00
España: 03:00
