A qué hora y cómo VER EN VIVO Arouca vs Porto HOY 29 de septiembre - Primeira Liga

El estadio Municipal de Arouca será escenario este lunes 29 de septiembre del duelo entre Arouca y Porto, correspondiente a la séptima fecha de la Primeira Liga de Portugal. Se trata de un choque atractivo, pues enfrenta a un equipo que busca consolidarse en la mitad de la tabla frente a un líder que no quiere ceder terreno en su camino hacia el título.

Arouca llega a este compromiso ubicado en la novena posición con ocho puntos, fruto de un arranque irregular en el que ha combinado victorias importantes con tropiezos inesperados. El conjunto local confía en hacerse fuerte ante su gente y sorprender al favorito de la competencia con un planteamiento ordenado y efectivo.

Por su parte, Porto atraviesa un presente brillante. Con 18 unidades en seis partidos, el equipo dirigido por Sérgio Conceição no solo lidera la clasificación, sino que ya empieza a perfilarse como serio aspirante al campeonato. Su objetivo es mantener la racha perfecta y continuar marcando diferencias.

El encuentro promete intensidad, con Arouca buscando dar un golpe de autoridad y Porto decidido a ratificar su candidatura en esta temporada de la Primeira Liga.