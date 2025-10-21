A qué hora y cómo VER EN VIVO Barcelona vs Olympiakos HOY 21 de octubre - Champions

Barcelona se prepara para recibir este miércoles al Olympiakos en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en un duelo correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Los dirigidos por Hansi Flick llegan con puntaje perfecto tras dos victorias consecutivas, pero saben que no pueden confiarse ante un rival que ha mostrado carácter y ambición en el certamen.

El conjunto blaugrana atraviesa un buen momento futbolístico. Con Robert Lewandowski liderando el ataque y jóvenes como Lamine Yamal y Pedri aportando frescura en el mediocampo, el equipo catalán busca dar otro paso hacia los octavos de final. Flick ha insistido en la importancia de mantener la concentración: “Cada punto en Champions es clave; no hay margen para relajarse”, afirmó el técnico alemán en rueda de prensa.

Por su parte, el Olympiakos llega a Barcelona con la misión de sumar sus primeros puntos en el grupo. El cuadro griego, dirigido por José Luis Mendilibar, ha tenido un arranque irregular, pero confía en el poder ofensivo de Ayoub El Kaabi y en la experiencia de jugadores como Kostas Fortounis para dar la sorpresa. Su mayor desafío será resistir el dominio de balón del Barça y aprovechar los espacios al contragolpe.

El ambiente promete ser electrizante en Montjuïc, donde los aficionados esperan otra noche mágica de Champions. El Barça quiere consolidar su liderato y encaminar la clasificación, mientras que Olympiakos busca resucitar sus opciones en un grupo que aún está abierto. La cita, sin duda, será una prueba más para medir el verdadero nivel del proyecto de Flick en el banquillo culé.