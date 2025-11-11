Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 17:46
A qué hora y cómo VER EN VIVO Boca Juniors Cali vs Patriotas este 11 de noviembre
Se define el Torneo Betplay.
Este lunes 11 de noviembre, Boca Juniors de Cali recibirá en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira a Patriotas FC, en un compromiso vital correspondiente al Cuadrangular A del Torneo BetPlay Dimayor II-2025.
Boca Juniors de Cali, dirigido por John Jairo Bodmer, llega con la motivación de hacer respetar su casa tras una campaña irregular pero con buenos pasajes futbolísticos. El conjunto vallecaucano sabe que sumar de a tres es obligatorio para mantenerse con vida en el grupo y soñar con el ascenso histórico a la máxima categoría del fútbol colombiano.
Por su parte, Patriotas FC, uno de los favoritos al título, buscará reafirmar su condición de candidato y sostener su lugar en la parte alta de la tabla. Los boyacenses, bajo la conducción de Diego Corredor, han mostrado solidez defensiva y experiencia, elementos que los mantienen como uno de los clubes más fuertes del torneo.
El compromiso entre Boca Juniors Cali vs Patriotas se vivirá este 11 de noviembre desde las 8:20 horas de Colombia y se podrá ver por Win Sports.
