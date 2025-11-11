A qué hora y cómo VER EN VIVO Boca Juniors Cali vs Patriotas este 11 de noviembre

Este lunes 11 de noviembre, Boca Juniors de Cali recibirá en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira a Patriotas FC, en un compromiso vital correspondiente al Cuadrangular A del Torneo BetPlay Dimayor II-2025.

Boca Juniors de Cali, dirigido por John Jairo Bodmer, llega con la motivación de hacer respetar su casa tras una campaña irregular pero con buenos pasajes futbolísticos. El conjunto vallecaucano sabe que sumar de a tres es obligatorio para mantenerse con vida en el grupo y soñar con el ascenso histórico a la máxima categoría del fútbol colombiano.