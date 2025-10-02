Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 10:55
A qué hora y cómo VER EN VIVO Boca Juniors vs Alianza Lima HOY jueves 2 de octubre; Libertadores Fem
Siga las emociones de la primera jornada del torneo continental femenino.
Boca Juniors y Alianza Lima abrirán su participación en la Copa Libertadores Femenina 2025 este jueves, en un duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo B. El partido se disputará a las 16:00 (hora local) en territorio argentino y marcará el inicio del camino para dos equipos que buscan ser protagonistas en el certamen continental.
El conjunto argentino llega con la ilusión de hacer valer su localía y con el objetivo de repetir las buenas actuaciones de ediciones anteriores. Boca Juniors parte como uno de los equipos fuertes del grupo, respaldado por la experiencia de su plantel y el impulso que genera jugar en casa.
Alianza Lima, por su parte, arriba a esta competencia con la ambición de consolidarse en la élite sudamericana. El cuadro peruano sabe que medirse a Boca en el debut será una prueba exigente, pero también una oportunidad para enviar un mensaje de competitividad desde el arranque.
Cabe recordar que en la Copa Libertadores Femenina avanzan a cuartos de final los dos mejores equipos de cada grupo, lo que convierte cada punto en vital para seguir en carrera.
Boca Juniors vs Alianza Lima: cómo VER EN VIVO HOY jueves 2 de octubre
El partido Boca Juniors vs Alianza Lima por la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina se disputará este jueves 2 de octubre a partir de las 16:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Pluto TV y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 14:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00
Bolivia y Venezuela: 15:00
Estados Unidos: 13:00 (D.C. y Florida) - 14:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)
México: 13:00
España: 21:00
Antena 2