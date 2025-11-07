A qué hora y cómo VER EN VIVO Brasil vs Indonesia este 7 de noviembre

El partido se disputará el viernes 7 de noviembre de 2025 como parte del Grupo H del FIFA U‑17 World Cup 2025 en Catar. El enfrentamiento tendrá lugar en el estadio Aspire Zone – Pitch 7, en Doha.

Para Brasil U17, cada punto es clave para encarrilar su clasificación y afirmarse en la cima del grupo. Su favoritismo es claro gracias a su historial y recursos, lo que les da la responsabilidad de ejecutar su potencial. Para Indonesia U17, el reto es mayúsculo: medir fuerzas ante una de las selecciones más consagradas y demostrar que pueden competir al más alto nivel. Un buen resultado o incluso un rendimiento digno frente a Brasil podría marcar un punto de inflexión en su proceso.

Se espera un partido con dominio claro de Brasil, tanto en posesión como en volumen ofensivo, frente a un Indonesia que adoptará un papel más conservador o replegado, buscando aprovechar alguna oportunidad.

A qué hora y cómo VER EN VIVO Brasil vs Indonesia

El compromiso entre Brasil e Indonesia se vivirá este viernes 7 de noviembre desde las 10:45 y se podrá ver por DSports.