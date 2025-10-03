A qué hora y cómo VER EN VIVO Cali vs Libertad HOY viernes 3 de octubre - Libertadores Fem

Deportivo Cali inicia su camino en la Copa Libertadores Femenina 2025 enfrentando a Libertad de Paraguay, en un duelo correspondiente a la primera fecha del grupo D. El compromiso se disputará en Argentina este miércoles a las 16:00 (hora local) y marcará el estreno de ambas escuadras en el certamen continental.

El cuadro colombiano llega con la ilusión de repetir y mejorar sus actuaciones anteriores en la Libertadores, donde ha sabido competir con jerarquía y consolidarse como uno de los equipos más importantes del fútbol femenino en la región. Para las Azucareras, el debut será clave para encaminar la clasificación.

Por su parte, Libertad se presenta con un plantel que combina juventud y experiencia, buscando dar la sorpresa en un grupo que se anticipa muy reñido. Las paraguayas confían en un arranque sólido que les permita soñar con avanzar a la siguiente fase.

El grupo D lo completan Nacional de Montevideo y Universidad de Chile. De acuerdo con el formato, a cuartos de final avanzarán los dos mejores de cada grupo.