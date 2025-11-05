A qué hora y cómo VER EN VIVO Canadá vs Uganda HOY 5 de noviembre Mundial sub 17

Para la selección canadiense, el reto es claro: abrir su participación con buen pie, marcar su superioridad técnica y hacerse fuerte desde el inicio para encaminar una clasificación que en anteriores ediciones no ha logrado consolidar. La presión por avanzar es palpable y deben aprovechar su momento para tomar ventaja sobre un rival que viene sin la carga histórica pero con mucho entusiasmo.

Por su parte, Uganda afronta esta cita como una oportunidad única: debutar a ese nivel puede liberarles de la presión de favoritos y permitirles jugar con más libertad y ambición. Su juventud y energía pueden ser un factor decisivo si logran imponer un ritmo alto desde el primer minuto, aunque deberán manejar los momentos de tensión de un torneo mundialista.

A qué hora y cómo VER EN VIVO Canadá vs Uganda

El compromiso entre Canadá y Uganda se vivirá este miércoles 5 de noviembre desde las 10:45 de la mañana y se podrá ver por Amazon Prime