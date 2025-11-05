Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 08:51
A qué hora y cómo VER EN VIVO Canadá vs Uganda HOY 5 de noviembre Mundial sub 17
Se juega la fase de grupos del torneo.
El choque entre Canada U17 y Uganda U17 en la fase de grupos del 2025 FIFA U‑17 World Cup representa un encuentro de contrastes. Canadá llega con la experiencia de haber participado ya en varias ediciones del torneo, mientras que Uganda debuta en este escenario mundialista, lo que le brinda el papel de “novato” con ambición de sorpresa.
Para la selección canadiense, el reto es claro: abrir su participación con buen pie, marcar su superioridad técnica y hacerse fuerte desde el inicio para encaminar una clasificación que en anteriores ediciones no ha logrado consolidar. La presión por avanzar es palpable y deben aprovechar su momento para tomar ventaja sobre un rival que viene sin la carga histórica pero con mucho entusiasmo.
Por su parte, Uganda afronta esta cita como una oportunidad única: debutar a ese nivel puede liberarles de la presión de favoritos y permitirles jugar con más libertad y ambición. Su juventud y energía pueden ser un factor decisivo si logran imponer un ritmo alto desde el primer minuto, aunque deberán manejar los momentos de tensión de un torneo mundialista.
A qué hora y cómo VER EN VIVO Canadá vs Uganda
El compromiso entre Canadá y Uganda se vivirá este miércoles 5 de noviembre desde las 10:45 de la mañana y se podrá ver por Amazon Prime
