A qué hora y cómo VER EN VIVO Canadá vs Venezuela este 18 de noviembre

Para Canadá, dirigido por Jesse Marsch, este compromiso representa una forma de cerrar su ventana internacional de noviembre con un examen exigente. Tras su paso por la Copa América 2024, donde eliminó justamente a Venezuela en cuartos de final, el equipo canadiense llega con la motivación de consolidar su crecimiento y reforzar su plantilla cara al Mundial 2026.

La Vinotinto busca redimirse y consolidarse después de una campaña irregular en las eliminatorias sudamericanas.

A qué hora y cómo VER EN VIVO Canadá vs Venezuela

Hora del partido:

8:30 p. m. ET

5:30 p. m. PT

Dónde ver en Canadá:

OneSoccer

Dónde ver en Venezuela:

Televen

Simple TV