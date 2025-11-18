Cargando contenido

Canadá vs Venezuela
Pes Logos | Pixabay
Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 16:21

A qué hora y cómo VER EN VIVO Canadá vs Venezuela este 18 de noviembre

Sigue adelante la fecha FIFA del mes de noviembre.

Este martes 18 de noviembre, Canadá y Venezuela se enfrentan en un amistoso internacional que va más allá de un simple partido de preparación. El choque se llevará a cabo en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida, y será la oportunidad perfecta para que ambos equipos midan fuerzas antes de lo que viene en sus procesos.

Para Canadá, dirigido por Jesse Marsch, este compromiso representa una forma de cerrar su ventana internacional de noviembre con un examen exigente. Tras su paso por la Copa América 2024, donde eliminó justamente a Venezuela en cuartos de final, el equipo canadiense llega con la motivación de consolidar su crecimiento y reforzar su plantilla cara al Mundial 2026.

La Vinotinto busca redimirse y consolidarse después de una campaña irregular en las eliminatorias sudamericanas.

A qué hora y cómo VER EN VIVO Canadá vs Venezuela

Hora del partido:

8:30 p. m. ET

5:30 p. m. PT

Dónde ver en Canadá:

OneSoccer

Dónde ver en Venezuela:

Televen

Simple TV

