Actualizado:
Mar, 02/12/2025 - 16:46
A qué hora y cómo VER EN VIVO Chile vs. Paraguay, Liga de Naciones femenina HOY martes
Estos equipos van por su segunda victoria en esta competencia continental.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Chile vs. Paraguay
El partido de la fecha 4 en la presente edición de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol se llevará a cabo este martes 2 de diciembre a partir de las 6:00 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por la App del Canal RCN y por la cuenta oficial de YouTube de Deportes RCN.
EN VIVO: Chile vs. Paraguay
En Latinoamérica se podrá ver el partido por DirecTV Sports, en Paraguay y Bolivia se podrá disfrutar del compromiso por la cuenta oficial de YouTube de la Conmebol, en Chile por Chilevision y en Venezuela por Televen; mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, ViX o Fox Sports.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 18:00 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:00 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 20:00 horas
ET Estados Unidos: 18:00 horas
PT Estados Unidos: 15:00 horas.
Fuente
Antena 2