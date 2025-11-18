Cargando contenido

Chile vs Perú
Chile vs Perú
Fútbol
Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 11:43

A qué hora y cómo VER EN VIVO Chile vs Perú este 18 de noviembre Fecha FIFA

Siguen adelante los amistosos internacionales de noviembre.

Chile y Perú volverán a verse las caras en un amistoso que, aunque no define nada en la tabla, sí dice mucho sobre el presente de ambas selecciones. Este nuevo capítulo del Clásico del Pacífico llega en un momento de transición para chilenos y peruanos, que buscan reencontrarse con su identidad futbolística tras un periodo de resultados irregulares.

Otras Noticias

Para Chile, el duelo representa otra oportunidad para consolidar una base joven que pueda sostener el proyecto a largo plazo. La “Roja” vive un proceso de recambio que, aunque ha mostrado destellos, todavía necesita orden, liderazgo y continuidad.

Del otro lado, Perú llega con la intención de fortalecer su estructura y encontrar respuestas después de un ciclo complicado.

A qué hora y cómo VER EN VIVO Chile vs Perú

En Chile:

  • Televisión: Chilevisión y ESPN

  • Streaming: Chilevisión Web y Disney+

En Perú:

  • Televisión: América TV (Canal 4), ATV (Canal 9)

  • Cable: Movistar Deportes

Hora del partido:

  • 12:00 p. m. en Perú

  • 2:00 p. m. en Chile

