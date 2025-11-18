A qué hora y cómo VER EN VIVO Chile vs Perú este 18 de noviembre Fecha FIFA

Para Chile, el duelo representa otra oportunidad para consolidar una base joven que pueda sostener el proyecto a largo plazo. La “Roja” vive un proceso de recambio que, aunque ha mostrado destellos, todavía necesita orden, liderazgo y continuidad.

Del otro lado, Perú llega con la intención de fortalecer su estructura y encontrar respuestas después de un ciclo complicado.

A qué hora y cómo VER EN VIVO Chile vs Perú

En Chile:

Televisión: Chilevisión y ESPN

Streaming: Chilevisión Web y Disney+

En Perú:

Televisión: América TV (Canal 4), ATV (Canal 9)

Cable: Movistar Deportes

Hora del partido: