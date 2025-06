A qué hora y cómo VER EN VIVO Colombia vs Arabia Saudita HOY 4 de junio - Sub 20

Las selecciones que participarán en la Copa del Mundo sub 20 en Chile se alistan para tal torneo, y este es el caso de Colombia y Arabia Saudita, que se miden este miércoles 4 de junio por la Kheops U20 Summit of Nations 2025, un campeonato de preparación que se efectúa en Egipto.

En el torneo habrá cinco selecciones participantes, las cuales garantizan cuatro juegos de preparación para cada combinado. El debut de la Tricolor será ante el cuadro saudí, que también estará en el Mundial de la categoría aunque en otro grupo.

Para este torneo, el equipo dirigido por el entrenador César Torres viajó con varios jugadores que habitualmente no son convocados, pues al tratarse un torneo que no es oficial de FIFA, los clubes no están en la obligación de ceder a sus futbolistas.

El partido entre Colombia y Arabia Saudita se dispuitará en el estadio 30 de junio. El viernes, la Tricolor se enfrentará con Corea del Sur, el domingo con Islandia y el martes con Estados Unidos.