A qué hora y cómo VER EN VIVO Colombia vs Australia HOY martes 18 de noviembre

La Selección Colombia enfrentará este martes 18 de noviembre a Australia en su último partido del año, correspondiente a la Fecha FIFA. El compromiso se disputará en Nueva York a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana), en medio de una fuerte ola de frío que mantiene la temperatura cerca de los 7 grados centígrados.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega motivado tras su victoria 2-1 ante Nueva Zelanda, encuentro en el que destacó el debut goleador de Gustavo Puerta y la velocidad de Johan Carbonero. La Tricolor busca cerrar el 2025 con otra buena presentación.

Australia, por su parte, también está clasificada a la Copa del Mundo 2026 y afrontará este duelo como una prueba de nivel ante un rival sudamericano que sigue consolidando su idea de juego. Será un choque exigente en lo físico y táctico.

Este compromiso marcará el último partido del año para la Selección Colombia, que volverá a competir oficialmente en 2026, ya en plena preparación para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.