Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 15:40
A qué hora y cómo VER EN VIVO Colombia vs Australia HOY martes 18 de noviembre
Siga las emociones del partido que se disputará en Nueva York.
La Selección Colombia enfrentará este martes 18 de noviembre a Australia en su último partido del año, correspondiente a la Fecha FIFA. El compromiso se disputará en Nueva York a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana), en medio de una fuerte ola de frío que mantiene la temperatura cerca de los 7 grados centígrados.
Puede leer: Confirman el próximo nombre del Huila y detalles del nuevo estadio
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega motivado tras su victoria 2-1 ante Nueva Zelanda, encuentro en el que destacó el debut goleador de Gustavo Puerta y la velocidad de Johan Carbonero. La Tricolor busca cerrar el 2025 con otra buena presentación.
Australia, por su parte, también está clasificada a la Copa del Mundo 2026 y afrontará este duelo como una prueba de nivel ante un rival sudamericano que sigue consolidando su idea de juego. Será un choque exigente en lo físico y táctico.
Este compromiso marcará el último partido del año para la Selección Colombia, que volverá a competir oficialmente en 2026, ya en plena preparación para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
EN VIVO: Colombia vs Australia - Fecha FIFA
Colombia vs Australia: cómo VER EN VIVO HOY sábado 15 de noviembre
El partido Colombia vs Australia por la fecha FIFA se disputará este martes 18 de noviembre a partir de las 20:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Canal RCN y RCN App, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 20:30
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30
Bolivia y Venezuela: 21:30
Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)
México: 19:30
España: 03:30
Fuente
Antena 2