A qué hora y cómo VER EN VIVO Colombia vs Nueva Zelanda HOY sábado 15 de noviembre

La Selección Colombia enfrentará este sábado 15 de noviembre a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, en un amistoso que se disputará desde las 7:30 p. m. (hora colombiana). El encuentro hace parte de la preparación rumbo al Mundial 2026 y servirá para seguir consolidando la idea de juego del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Uno de los atractivos del partido será el estreno oficial de la nueva indumentaria diseñada para la Copa del Mundo. La Tricolor mostrará por primera vez el uniforme que utilizará en el torneo, un detalle que genera expectativa entre los aficionados y que simboliza el inicio del camino final hacia la cita global.

De cara al duelo ante los oceánicos, se espera que Lorenzo realice varias modificaciones con el objetivo de observar alternativas y evaluar el desempeño de jugadores que buscan un lugar en la lista definitiva. El entrenador ha insistido en la importancia de aprovechar cada amistoso para tomar decisiones clave.

Tras enfrentar a Nueva Zelanda, Colombia cerrará esta doble jornada FIFA el próximo martes, cuando se mida a Australia en otro juego de preparación que permitirá seguir afinando detalles rumbo al Mundial.