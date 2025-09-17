A qué hora y cómo VER EN VIVO Colombia vs Paraguay sub 20 HOY 17 de septiembre

Pensando en la Copa del Mundo sub 20 que se disputará en Chile, la Selección Colombia, bajo la dirección técnica de César Torres, realiza un campamento en Paraguay y este miércoles se enfrentará con ese combinado en un partido amistoso.

La intención es que la Tricolor ultime detalles de su participación en la cita orbital, y por ello ha dispuesto de su mejor XI para este compromiso, que se disputará en el Estadio del Centro de Alto Rendimiento Femenino CARFEM.

El partido entre la Albirroja y la Tricolor será a puerta cerrada, y una vez terminado el encuentro los entrenadores procederán a definir sus nóminas para el Mundial sub 20, cuyo plazo para oficializarla es este jueves 18.

Cabe recordar que las nóminas de las selecciones participantes del Mundial serán solo de 21 integrantes y tres de ellos obligatoriamente serán porteros.