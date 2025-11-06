A qué hora y cómo VER EN VIVO Crystal Palace vs Alkmaar este 6 de noviembre

Para Crystal Palace es una oportunidad de oro: quieren conseguir su primera victoria como locales en competición europea y así consolidarse en el grupo. Hasta ahora han mostrado buen rendimiento en casa en la Premier League, pero aún no han logrado ganar en Selhurst Park en la creación europea reciente.

Por su parte, AZ Alkmaar llega con confianza tras una racha de victorias y busca demostrar que puede imponerse también fuera de su país en este tipo de escenarios.

A qué hora y cómo VER EN VIVO Crystal Palace vs Alkmaar

El compromiso entre Crystal Palace vs AZ se vivirá este jueves 6 de noviembre desde las 15:00 horas y se podrá ver por Disney+.