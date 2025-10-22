A qué hora y cómo VER EN VIVO Cuenca Juniors vs 9 de Octubre HOY miércoles 22 - Copa Ecuador

El estadio Alejandro Serrano Aguilar será escenario este miércoles 22 de octubre del duelo entre Cuenca Juniors y 9 de Octubre por los cuartos de final de la Copa Ecuador. El compromiso promete intensidad y emoción, con dos equipos que buscan seguir haciendo historia en el torneo.

El conjunto local, Cuenca Juniors, llega motivado y bajo la dirección técnica de Leonardo Vanegas, quien ha logrado consolidar un grupo sólido y competitivo. Su objetivo es aprovechar el apoyo de su afición para alcanzar las semifinales por primera vez en su historia.

Por su parte, 9 de Octubre, dirigido por el colombiano Wálter Aristizábal, espera dar la sorpresa en territorio cuencano. El equipo guayaquileño ha mostrado solidez en fases anteriores y confía en su experiencia para avanzar a la siguiente ronda.

El ganador de este compromiso obtendrá el boleto directo a las semifinales de la Copa Ecuador, donde buscará acercarse al sueño del título nacional.