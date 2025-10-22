Actualizado:
A qué hora y cómo VER EN VIVO Cuenca Juniors vs 9 de Octubre HOY miércoles 22 - Copa Ecuador
Siga las emociones del partido que definirá a un semifinalista.
El estadio Alejandro Serrano Aguilar será escenario este miércoles 22 de octubre del duelo entre Cuenca Juniors y 9 de Octubre por los cuartos de final de la Copa Ecuador. El compromiso promete intensidad y emoción, con dos equipos que buscan seguir haciendo historia en el torneo.
El conjunto local, Cuenca Juniors, llega motivado y bajo la dirección técnica de Leonardo Vanegas, quien ha logrado consolidar un grupo sólido y competitivo. Su objetivo es aprovechar el apoyo de su afición para alcanzar las semifinales por primera vez en su historia.
Por su parte, 9 de Octubre, dirigido por el colombiano Wálter Aristizábal, espera dar la sorpresa en territorio cuencano. El equipo guayaquileño ha mostrado solidez en fases anteriores y confía en su experiencia para avanzar a la siguiente ronda.
El ganador de este compromiso obtendrá el boleto directo a las semifinales de la Copa Ecuador, donde buscará acercarse al sueño del título nacional.
Cuenca Juniors vs 9 de Octubre: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 22 de octubre
El partido Cuenca Juniors vs 9 de Octubre por los cuartos de final de la Copa Ecuador se disputará este miércoles 22 de octubre a partir de las 15:00 (hora ecuatoriana). El duelo se podrá ver en Directv Sports y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 15:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00
Bolivia y Venezuela: 16:00
Estados Unidos: 14:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)
México: 14:00
España: 22:00
